Seguro que ya sabes de la importancia del deporte para tu bienestar físico y mental. Pero, ¿imaginabas que 10 minutos de ejercicio diario mejoran tu memoria? Suena a invento raro, pero no, parece ser algo cierto que está confirmado por la ciencia, así que, tal vez un rato menos de redes sociales y un poco más de vida sana y activa sean suficientes para mejorar mucho a todos los niveles, y no solo el físico.

La verdad es que diez minutos de ejercicios no es mucho tiempo. De hecho, se aleja mucho de la imagen que muchos tienen de esas personas que se machacan en el gimnasio a todas horas para sentirse perfectamente.

Según se ha publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, un nuevo estudio llevado a cabo por el equipo de neurociencias de la Universidad de California demuestra que solo con diez minutos al día puede ser suficiente para no olvidar todo, ni recuerdos antiguos ni tampoco recientes.

Cómo 10 minutos de ejercicio diario mejoran tu memoria

Lo cierto es que, según el estudio, lo único necesario es dedicar un corto rato a actividad física ligera. Con eso tan solo, se impulsa la conectividad cerebral, haciendo que el cerebro sea capaz de distinguir perfectamente entre recuerdos muy parecidos. Así que, si todos los días te olvidas las llaves del coche o bajar la tapa del wáter, ya sabes cómo poner solución.

Para alcanzar esta conclusión, el equipo investigador analizó a 36 voluntarios entre 20 y 30 años de edad. Dichos individuos fueron evaluados memorísticamente tras haber realizado 10 minutos de ejercicio ligero.

Después, esta misma prueba memorística se hizo sobre estos mismos voluntarios. La salvedad es que, en esta ocasión, no habían realizado el ejercicio ligero.

Tras estas pruebas, se descubrió que el cerebro, una vez ejercitado, mostraba una mejor comunicación entre el hipocampo y la región cortical. La primera zona cerebral es básica para el almacenamiento de la memoria, la segunda, en la memoria vívida.

Además, de este estudio se extrae otra importante conclusión, y es que el estado de ánimo de los individuos mejoró tras la práctica del deporte ligero. Así que, parece muy evidente, el ejercicio, aunque leve, tiene claros beneficios para el ser humano.

Sin duda, una buena conectividad cerebral entre las regiones que forman y almacenan la memoria es básica para el bienestar mental del ser humano. Así que, con diez minutos de yoga, caminata o tai chi, por ejemplo, puedes ser mucho más feliz y tener más y mejores recuerdos.