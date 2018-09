Dickinsonia, la huella animal más antigua de la Tierra

¿Crees que los dinosaurios son los animales más antiguos de la Tierra? Lo cierto es que este planeta tiene unos 4500 millones de años de vida. De ellos, casi 4000 se cree que ha estado habitado. Es decir, que es muy difícil saber quiénes habitaron este mundo muchos siglos atrás. ¿Hubo tal vez otras civilizaciones inteligentes hace miles de años? No lo podemos saber, pero sí que, de momento, Dickinsonia sería el nombre del primer animal que pisó estas tierras, antes que los populares dinosaurios.

Sabemos que, al comienzo, los primeros habitantes de la Tierra eran organismos muy sencillos. Sin embargo, con el tiempo y la evolución se fueron haciendo cada vez más complejos hasta dar lugar a los animales. Así que, según una investigación que ha sido publicada por la revista Science, hasta donde sabemos hoy, los primeros en aparecer serían estos que se han llamado como Dickinsonia.

Descubiertos por primera vez en los lejanos años 40, se cree que fueron muy abundantes en los océanos terrestres de hace casi 600 millones de años. Lo más curioso es que, si se cumplen los datos aportados por la investigación, en un periodo en que prácticamente todo cuanto habitaba en la Tierra eran organismos sencillos microscópicos, estos llegaban a medir casi un metro y medio.

Dickinsonia, los reyes del Período Ediacárico

Se considera, estudiando los datos que se tienen actualmente, que hace unos 540 millones de años se produjo lo que se ha dado en llamar explosión cámbrica. A partir de ese momento, comenzaron a aparecer un gran número de seres vivos de gran tamaño, es decir, grandes.

Pero antes de esta explosión, en el Período Ediacárico, según lo que se sabe hoy en día, prácticamente todo lo que vivía en este mundo eran bacterias y hongos microscópicos. Entonces, ¿es posible que solo hubiera una especie de gran tamaño?

A tenor de los análisis llevados a cabo por investigadores de la Universidad Nacional de Australia, estudiando las moléculas de grasa llamadas esteroles en esta especie, se han encontrado restos en los Dickinsonia.

El animal tiene colesterol, los hongos ergosterol. Pues en Dickinsonia se ha encontrado hasta un 93% de colesterol, por lo que parece que se confirma que pudo ser un animal previo a la explosión cámbrica.

De momento, es posible que esta especie no estuviese sola en su tiempo, pero nosotros no hemos encontrado sus huellas y restos. Y es que, investigar tiempos tan pasados y remotos no es una tarea nada fácil.