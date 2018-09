El mapa de los exoplanetas de Kepler se llama A Map to the Celestial Bodies

No hay duda de que Johannes Kepler fue uno de los grandes astrónomos de la historia de la humanidad. Por eso, bautizar con su nombre uno de los telescopios espaciales más productivos de cuantos ha diseñado la NASA parece una idea fantástica. Y esta idea gana enteros cuando observamos A Map to the Celestial Bodies, el mapa de los exoplanetas de Kepler que han diseñado desde el Planetary Habitability Laboratory.

Sin duda, Kepler se debería sentir sorprendido y honrado por los avances actuales de la ciencia y la astronomía y por el respeto que se tiene por su nombre hoy en día.

Ahora que el telescopio espacial Kepler está a punto de ser jubilado, no cabe duda de que este es uno de los homenajes más bonitos que se pueden rendir. Y es que tres cuartas partes de los casi 4000 exoplanetas que conocemos se han descubierto gracias a esta poderosa lente.

Por eso, desde el Planetary Habitability Laboratory de la Universidad de Puerto Rico se ha diseñado un mapa de época del cielo que ha investigado el Kepler y se han añadido las localizaciones de todos los planetas extrasolares que se han confirmado gracias al trabajo del telescopio.

A Map to the Celestial Bodies: el mapa de los exoplanetas de Kepler

Dicho mapa se ha diseñado en base a distancias logarítmicas para que se puedan añadir todos los mundos descubiertos. De lo contrario, sería totalmente imposible, ya que se han investigado grandes regiones del espacio que, no obstante, palidecen ante las enormes distancias del universo.

Sin duda, es un detallado trabajo en el que se han tenido en cuenta multitud de detalles. Primero, llama la atención su diseño de época, como si fuese un mapa que pudiera haber creado el propio Johannes Kepler en su tiempo.

Además, también se han marcado con círculos rojos aquellos planetas que, por lo que se sabe hoy en día, podrían ser potencialmente habitables y, quién sabe, tal vez en algún momento del futuro lejano sean hogares de colonos terrestres.

También encontramos una región concreta del mapa en la que se pueden observar cantidad de sistemas planetarios, todos muy juntos. Esto es debido a que el telescopio espacial Kepler estuvo investigando esa zona durante varios años, por lo que descubrió un enorme número de exoplanetas en el lugar.

Sin duda, este trabajo nos muestra la cantidad de planetas que podemos encontrar no muy lejos de la Tierra. Y esto no ha hecho más que empezar.