Esperando al rover Opportunity de Marte

El rover Opportunity de Marte, cuya vida en el planeta rojo ha dado grandes alegrías a la NASA, perdió el contacto con nuestro mundo hace unos meses debido a una gran tormenta en la zona en que se encuentra. Ahora, se está intentando retomar la comunicación, ¿se habrá tenido éxito en la labor?

Recordemos que, por la virulencia de la tormenta, desde la NASA se decidió rebajar y desconectar sus sistemas al mínimo hasta que pasase el mal tiempo y las condiciones fueran aceptables para retomar la comunicación.

Desde aquel momento, han pasado ya 90 días. Así pues, durante el próximo mes y medio, los ingenieros de la NASA se van a centrar en intentar recuperar la comunicación con este rover. En los próximos días sabremos si han tenido éxito en su misión.

Escuchando la rover Opportunity de Marte

A partir de ahora, toca la difícil misión de escuchar al rover, actividad que se hará tres veces por semana para intentar lograr una respuesta del Opportunity en caso de que todavía esté operativo. Su misión actual, ya que se ha despejado el panorama, es retomar energía solar para retornar sus trabajos y ser capaz de responder a los contactos.

Así pues, la NASA va a enviar instrucciones para que el rover pueda mandar una señal en una frecuencia que se pueda recoger en la Tierra. Así, se sabrá si su funcionamiento es adecuado o si los daños han sido demasiado serios y tendremos que decir adiós al Opportunity tras más de una década en el planeta rojo.

Sea como fuere, la NASA tiene intención de seguir con estas labores hasta enero de 2019, así que el margen es amplio. Y es que algunos especialistas consideran que tal vez sea demasiado pronto para retomar las conexiones.

De momento, no se ha recibido señal alguna. El robot parece continuar en modo hibernación, por lo que, hasta que los paneles solares no tengan suficiente energía, el rover no podría volver a ser operativo.

A pesar de las críticas, desde la NASA se considera que el polvo que levantó la tormenta ya debe haberse asentado en la superficie marciana. Es decir, los paneles podrían estar suficientemente limpios para recoger energía solar, aunque buena parte de dicho polvo se habrá asentado sobre ellos, y tal vez los ha bloqueado impidiendo que recarguen.

Si las condiciones son favorables, tal vez podamos volver a saber del rover Opportunity que investiga el suelo marciano desde 2004 en una misión que debía operar durante 90 días y lleva casi 15 años enviando información.