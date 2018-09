El rencor canino según la ciencia

Seguro que has escuchado una y mil veces aquello de que los perros sienten amor infinito por sus dueños, que te van a querer les hagas lo que les hagas y son fieles hasta la médula. Puede ser cierto, no diremos lo contrario, pero ojo, ya que la ciencia afirma que también el rencor canino puede ser una realidad, así que tengamos cuidado con nuestros colegas peludos.

Algo que mucha gente disfruta con sus mascotas es hacerles pequeñas bromas para que se queden sorprendidas, incluso jugar a enrabietarles para que se enfaden y enseñen los dientes y los colmillos, aunque sin forzar en exceso la máquina, ¿verdad?

Pues lo dicho, tras esa mirada sorprendida, cariñosa o enfadada puede ocultarse cierto rencor hacia tus jugarretas o incluso hacia tu persona. De todas formas, no te preocupes, no se vengará de ti, y si lo hace, será algo muy leve, casi sin importancia, aunque, si se mosquea demasiado, luego no tendrás derecho a queja.

Y es que, según hemos podido conocer en un estudio publicado por la Royal Society Open Science, los animales salvajes y la mayor parte de las especies han evolucionado con la idea de poder solventar conflictos en pro de un objetivo claro, asegurar la supervivencia por medio de cooperaciones futuras. Sin embargo, parece ser que este detalle lo tiene más claro la vida salvaje que la doméstica.

Cómo es el rencor canino

En definitiva, las conclusiones del estudio vienen a decir que las diversas especies salvajes, especialmente las lobunas, tienden a la cohesión social del grupo en pro de la supervivencia propia y de la especie. Sin embargo, estos resultados contrastan llamativamente con lo que sucede entre los perros, que parecen tener una visión algo diferente de la reconciliación.

Es decir, que los lobos, pese a ser claramente más agresivos en su forma de actuar y su manera de dominar al grupo, a la hora de la verdad, no son capaces de guardar rencor. Esto se debe a que necesitan el trabajo en equipo para asegurar su supervivencia.

Sin embargo, se ha descubierto que, curiosamente, los perros tienen menor tendencia a dicha reconciliación. Es decir, son capaces de guardar rencor durante más tiempo y no muestran tanta habilidad para el ‘perdón’ o algo parecido.

Este detalle es importante si tienes dos o más perros, puesto que las peleas, incluso las bromas pesadas, pueden acabar en disgustos, más allá de las risas que se busca provocar. Así que mucho cuidado con tu can doméstico, podría no tener tanto ‘sentido del humor’ como creías.