Cómo son las galaxias satélite de la Vía Láctea

De la misma forma que las estrellas tienen planetas y los planetas lunas, también las grandes galaxias tienen galaxias satélite, y la Vía Láctea no es menos en esto, ya que posee un tamaño considerable y una gran fuerza de gravedad. ¿Cómo son estas manifestaciones cósmicas en nuestro gigantesco vecindario?

Una de las grandes fuerzas que rigen la física universal es la gravedad. Cada cuerpo la posee, y atrae hacia sí todo cuanto hay a su alrededor. Es por ello que la Luna está anclada por efecto de marea a la Tierra, planeta que a su vez orbita alrededor del Sol, igual que otros como Mercurio o Júpiter.

Y de la misma forma que sucede esto a una pequeña escala relativa, acontece a nivel cósmico, con una galaxia como la Vía Láctea, que posee miles de años luz de diámetro. Todas las estrellas que la componen y su enorme agujero negro central atraen otras galaxias de menor tamaño que se consideran como satélites.

Entre las galaxias satélite que orbitan la Vía Láctea, encontramos algunas bastante conocidas, como el caso de la Gran Nube de Magallanes o la Enana del Canis Mayor. Estas son tal vez las más célebres, pero no las únicas, ya que se sabe de muchas más, decenas.

Los problemas de las galaxias satélite

Sin embargo, ser una galaxia satélite de pequeño tamaño que es atraída por otra más grande como la Vía Láctea no supone una vida fácil. Son difíciles de detectar y de estudiar, y es que muchos piensan que podrían ser parte de la propia galaxia, y no una especie de satélite, sino más bien un apéndice.

Según los numerosos estudios al respecto, se cree que estas galaxias podrían estar muertas, es decir, que se hubieran formado por el choque entre otras galaxias de mayor tamaño, o bien que la propia fuerza de la Vía Láctea ejerciera una energía negativa sobre ellas.

Se cree que galaxias satélite como la Enana de Can Mayor tienen gran densidad de estrellas, tanto, que podría ser un mero cúmulo. Está claro que la fuerza que la Vía Láctea ejerce sobre ellas las está atrayendo hasta que, con casi toda probabilidad, colisionen y pasen a formar parte de nuestro vecindario convirtiéndose en una más grande, aunque todo esto no es concluyente, ya que es mucho lo que no se sabe sobre estos fenómenos. Sin embargo, se sigue estudiando con ahínco para descubrir qué se esconde tras estas curiosas galaxias enanas.