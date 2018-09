Verdades alrededor del Triángulo de las Bermudas

Vamos hoy a visitar uno de los lugares más misteriosos y terroríficos del planeta, el Triángulo de las Bermudas. Para muchos, este rincón del planeta es la zona del mar donde más barcos han desaparecido sin dejar rastro, e incluso existen personas que lo evitan a toda costa. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto?

Como te puedes ir imaginando, la ciencia dice que todo cuanto se ha escrito e imaginado sobre el Triángulo de las Bermudas es absolutamente falso. Es decir, esta no es una zona en la que desaparecen más barcos de lo común, amén de aviones y otros objetos.

Situado en la zona de Bermudas, en Centroamérica, lo cierto es que este triángulo no es más misterioso que ningún otro en cualquier océano o mar de la Tierra. De hecho, según las estadísticas, no desaparecen aquí más barcos o aviones que en otras partes del planeta.

El divulgador científico Karl Kruszelnicki señaló hace un tiempo que, según los porcentajes de desapariciones, este misterioso triángulo no superaba a ningún otro. Eso sí, por su situación estratégica, tiene mucho tráfico, pero no es más peligroso que otros.

¿Qué pasa en el Triángulo de las Bermudas?

Entonces, tal vez te preguntas qué está pasando en el triángulo que tanto ha dado que hablar. Lo cierto es que no pasa nada. Según las investigaciones llevadas a cabo respecto a diversos accidentes y desapariciones, la mayor parte, si no todos, se deben a errores de los pilotos. Es decir, no es una zona propensa para el fallo humano, sin embargo, muchos de los que aquí han perecido sí que tenían problemas con el alcohol, mal sentido de la orientación o no viajaban con el equipo adecuado y el barco o avión en condiciones óptimas.

Además, muchos de los cuerpos no han sido encontrados por dos motivos muy sencillos. Primero, es una masa de agua enorme. Segundo, la profundidad en la zona es tremenda. Quiere decir que buscarlos es una tarea compleja, casi tanto como la famosa aguja en el pajar.

Es decir, que por más programas y películas que se hagan, no dejan de jugar con una ficción que, en realidad, no es nada científica y no tiene conexión con la verdad. Sí que puede dar lugar a que una persona se sugestione por el simple hecho de creer que algo puede pasar, pero es eso, pura sugestión.

Para finalizar, decir que prácticamente todos los misterios sobre desapariciones se han resuelto. Unos sufrieron mal tiempo y fuertes huracanes, otros colisionaron, etc. Es decir, exactamente lo mismo que puede suceder en cualquier otro rincón del océano.