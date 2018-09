Curiosidades científicas sobre los zurdos

Los zurdos (como este humilde redactor que suscribe estas líneas) hemos sufrido todo tipo de estigmas sociales, principalmente en siglos pasados, donde los mitos y las supercherías eran manifiestas. Sin embargo, la ciencia no encuentra lógica en la mayor parte de absurdeces que se dicen respecto a las personas que usan sus extremidades izquierdas para escribir, golpear un balón o usar un tenedor o cuchara para comer.

No obstante, tan solo un 10% aproximadamente de la población mundial es zurda, es decir, unos 700 millones sobre un mundo que contiene casi 7000 millones de humanos. Tal vez no sea extraño en un mundo más supersticioso que fueran objeto de discriminación.

Pero no, por más que la Inquisición los persiguiera porque los considerase como servidores de Satanás, los zurdos son personas normales, sin mayor predisposición a sufrir esquizofrenia que otros, que pueden dormir perfectamente igual que los diestros y vivir saludablemente tanto como cualquier otro ser humano.

Curiosidades sobre los zurdos

Haciendo una extrapolación, se considera que en España hay aproximadamente unos 5 millones de zurdos. Pero, ¿sabías que es una peculiaridad que se presenta más en hombres que en mujeres? No se sabe muy bien por qué, pero es un hecho cierto y comprobado.

Entonces, ¿por qué nacen tan pocos zurdos en el mundo? Según un estudio publicado en la Journal of the Royal Society Interface, las especies sobreviven siendo cooperadoras. Este detalle debería provocar una gran prevalencia de los diestros. Sin embargo, nuestra especie no es 100% cooperadora, sino más bien con un elevado grado de competencia, de ahí que no todos usemos la diestra para coger una misma herramienta.

Aun así, surge una nueva pregunta, ¿qué hace que seamos zurdos o diestros? Una investigación que vio la luz en la revista LIFE afirmaba que tenía que ver con la médula espinal del cerebro. Si su actividad es asimétrica ya desde el útero materno, se puede rastrear la preferencia por usar la mano izquierda o derecha.

Curiosamente, los zurdos somos objeto de una enfermedad extraña, la sinistrofobia, que es una singular fobia en la que se tiene un miedo irracional por cuanto tenga que ver con el lado izquierdo, ya sea en una persona, en una casa, en el campo… Jamás cogerán nada con la zurda o se relacionarán con personas zurdas.

Ya no hay un estigma social respecto a los zurdos, pero sí es cierto que casi todos los utensilios se diseñan para diestros, lo que supone mayor problema de uso. Así pues, a la hora de coger unas tijeras, usar un lápiz o utilizar el ordenador, lo hacen de forma distinta, especialmente al escribir, que se manchan las manos, por ejemplo, por la tinta.

A lo largo de la historia, por cierto, podemos destacar zurdos ilustres como Leonardo da Vinci, Marie Curie, Isaac Newton, Buzz Aldrin, Miguel Ángel, Van Gogh, Kurt Cobain, Sting, Paul McCartney, David Bowie, Marilyn Monroe, Adolf Hitler, Barack Obama, Aristóteles o Gandhi.