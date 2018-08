5 libros de astrofísica que debes leer si te gusta la astronomía

Si eres un amante confeso de la astronomía, estos cinco libros de astrofísica no demasiado complejos te pueden gustar bastante. Para muchos, son casi una biblia para el aficionado a la observación de los cielos, aunque no todos han sido traducidos al español, por lo que necesitarás cierto nivel de inglés científico para entenderlos bien y disfrutarlos como se merecen.

El primero y uno de los más importantes es Atlas del cielo nocturno, de Terence Dickinson. El título original es NightWatch: A practical guide to viewing the universe, y es perfecto para los amantes de la observación nocturna. Así que, si tienes un telescopio, este libro no puede faltar en tu biblioteca. Además, han realizado ya varias revisiones para que esté perfectamente actualizado, por lo que tendrás todo tipo de información, fotografías, etc.

Dava Sobel es la autora de The glass Universe. No es un libro sobre astrofísica en sí, pero cuenta la historia de un grupo de astrónomas capaces de sobreponerse a la sociedad del siglo XIX y convertirse en leyendas en el Observatorio del Harvard College.

Dean Regas es el autor de Facts from Space. En esta obra se recogen algunos de los mayores récords que se han recopilado a día de hoy respecto a nuestros descubrimientos en el espacio. Es decir, que si te asombra cada nuevo logro que consigue la comunidad científica de nuestro planeta, este es un libro que no ha de faltar entre los de cabecera para ti.

Los mejores libros de astrofísica para aficionados a la astronomía

Aunque, si hay un libro que no debe faltar en tu biblioteca, ese es el de Agujeros de gusano y tiempo curvo, del gran Kip Thorne. Si te gusta la película Interstellar, de Christopher Nolan, es posible que conozcas a este astrónomo, ya que la ciencia tras el filme ha salido de su brillante mente.

Thorne es uno de los científicos que más y mejor conocen los agujeros de gusano y el tiempo, por eso, gracias a su capacidad didáctica, ha convertido Black holes and time warps: Einstein’s Outrageous legacy en un imprescindible para los amantes de la astronomía.

Por último, a modo de despedida, recomendamos todo un clásico, Cosmos, de Carl Sagan. Aunque ha quedado algo obsoleto, pues data de 1980, todavía conserva el encanto, la capacidad didáctica y la ilusión de este gran astrónomo que nos dejó en 1996 con un enorme legado a sus espaldas.