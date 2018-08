Qué es la heliofunda

Es nuestra intención desde esta sección arrojar luz a nuestros lectores sobre un buen número de ideas preconcebidas que se dan por ciertas, pero que en realidad no lo son, o no lo son tanto. Por ejemplo, el creen que el Sistema Solar acaba una vez se pasa Plutón. Lo cierto es que no, la verdad es que vivimos en un vecindario galáctico realmente extenso, capaz de alcanzar un diámetro de uno o dos años luz. Así pues, aquí conoceremos uno de esos rincones más alejados de nuestro Sol, la heliofunda.

Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Una vez se ha pasado Plutón, se encuentra un extenso lugar llamado Cinturón de Kuiper, que engloba un buen número de planetas enanos y muchas pequeñas rocas probablemente restantes de la formación del Sistema Solar.

Pasado este cinturón, todavía queda bastante hasta que finalmente se pueda salir de nuestro sistema, pero sí que vamos alcanzando el borde exterior. Aquí nos estamos ubicando concretamente en la heliofunda, una zona que se ubica entre la heliopausa y lo que se conoce como frente de choque de terminación.

En esta zona también se ubica la heliosfera, conocida así por ser una especie de burbuja que es propiciada por la acción del viento solar, cuya interacción todavía alcanza esta alejada zona del sistema.

Cómo podría ser la heliofunda

Lo cierto es que no sabemos mucho de la heliofunda. Simplemente se cree que se ubica a una distancia de unas 100 UA (una UA es una unidad astronómica, que es una medida de larga distancia equivalente a la distancia media de la Tierra al Sol, que son 150 millones de kilómetros, por lo que 100 UA son 15.000 millones de kilómetros).

De momento, tan solo las sondas espaciales Voyager 1 y Voyager 2 han sido capaces de alcanzar y atravesar esta zona tan distante de nuestro Sol y nuestro mundo. Sin embargo, se están estudiando los pocos datos que estas longevas naves de más de 40 años han recopilado en la zona. No olvidemos que, además de ser bastante antiguas, no tienen mucha energía ya y se impulsan por efecto gravitacional. Así que apenas se sabe mucho, salvo que la atravesaron hace una década más o menos.

Estas zonas tan alejadas del Sol son difícilmente observables y estudiables desde la Tierra. Sin embargo, parece evidente que, hasta donde llega la acción de nuestro astro, puede ser considerado como parte del Sistema Solar, de ahí que se sepa que es extremadamente extenso.