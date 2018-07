Hipótesis Némesis: ¿Es el Sistema Solar un sistema binario?

Así es como le han puesto a la teoría que afirma que el Sistema Solar pueda ser un sistema binario. La Hipótesis Némesis explica que, tal vez muy lejos, hay una estrella que acompaña a nuestro Sol, pero su luz es tan débil, que nos resulta casi imposible localizarla y reconocerla.

Lo cierto es que esta hipótesis no es tan descabellada como muchos puedan creer. Y es que, por más que vociferen los amantes de las teorías de la conspiración, existen posibilidades de que realmente haya algo más allá de la órbita de Neptuno que no hemos localizado todavía. Pero no sabemos si es una estrella con muy poca luz o un planeta de gran tamaño.

Recientemente, un grupo de astrónomos buscando el planeta nueve, como se le ha bautizado, han localizado 12 nuevas lunas en Júpiter. Y es que existen ciertas perturbaciones allá por el Cinturón de Kuiper y las cercanías de Neptuno que la ciencia solo sabe explicar con la existencia de un gran cuerpo, ya sea un enorme planeta o una pequeña estrella.

Es cierto que se ha descubierto que la mayor parte de sistemas solares del universo son binarios, es decir, hay dos estrellas que ejercen fuerza gravitatoria entre ellas. Incluso se han observado hasta tres, como en nuestra vecina Alfa Centauri, donde encontramos los astros A y B y Próxima Centauri.

Si más de la mitad de las estrellas del universo son dobles o hasta triples, ¿por qué el Sistema Solar no podría ser igual? Así lo consideraron los científicos Muller, Davis y Hunt, que estimaron que podría haber muy lejos del Sol una estrella enana marrón, incluso un posible agujero negro de pequeñas dimensiones, de ahí que sea tan complicada su detección.

Hipótesis Némesis: ¿Cómo sería este sistema solar binario?

De haber una segunda estrella en nuestro vecindario que, ya hemos comentado de su oscuridad, estaría muy lejos del Sol, se considera que podría atravesar cada 26 millones de años la alejada Nube de Oort, dados los registros geológicos de la Tierra, que estiman que existen grandes extinciones en nuestro planeta en cada ciclo similar.

Así pues, no sabemos realmente si hay un noveno planeta a la altura del Cinturón de Kuiper o una pequeña estrella que pasa por la Nube de Oort y envía asteroides y cometas contra los mundos interiores del Sistema Solar. Pero las teorías están ahí y no son totalmente descartables según lo que sabemos hoy en día.