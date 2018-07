51 Pegasi b: ¿Cómo fue el descubrimiento del primer exoplaneta de la historia?

Así es como se llama el primer explaneta de la historia descubierto por la humanidad. En un momento en que se consideraba incluso que el Sistema Solar podía ser único en el cosmos, se observó, no exento de polémica, el primer mundo que no orbitaba alrededor de nuestro Sol. Su nombre fue 51 Pegasi b, y hoy en día hace ya más de 20 años que lo conocemos, aunque no fue confirmada su existencia hasta mucho después.

La gran noticia saltaba a los medios un 6 de octubre de 1995. Ese fue el día en que el descubrimiento era revelado y hecho público en la revista Nature. Los autores del estudio fueron Michael Mayor y Didier Queloz. A través del método de la velocidad radial usaron el espectrógrafo ELODIE en Francia, y fueron capaces de localizar este mundo desde el Observatorio de Haute-Provence.

Como es lógico, la comunidad científica de todo el mundo acogió la noticia de tal hallazgo con una mezcla de entusiasmo y reservas. Era un descubrimiento suficientemente importante como para no darle relevancia. Sin embargo, con los arcaicos medios de hace más de 20 años, y dado que en años no se había visto nunca un exoplaneta, hubo todo tipo de reacciones y polémicas al respecto.

Sin embargo, pronto, otros astrónomos, como Marcy, en la Universidad de San Francisco, o Butler, de la Universidad de California, comenzaron con sus experimentos y pudieron confirmar la existencia de este alejado exoplaneta que, finalmente, fue confirmado como real.

La importancia del hallazgo del exoplaneta 51 Pegasi b

Obviamente, este hallazgo fue muy importante, ya que, gracias a él, comenzó un momento espléndido de observación y descubrimiento de exoplanetas que hoy alcanzan casi 4000, y que se ampliarán en los próximos años, superando en breve los 10.000 con casi toda seguridad.

También mejoraron las formas de localizar planetas y se pusieron en órbita los primeros telescopios espaciales, sin el problema de la intervención de la atmósfera terrestre para la búsqueda, como ha sido Hubble.

Desde que se descubrió 51 Pegasi b a 50 años luz de la Tierra, inicialmente conocido como Belerofonte, todo ha cambiado mucho. Ahora, este gigantesco planeta gaseoso similar a Júpiter es uno más de miles que han llegado y otros que están por llegar. Incluso se cree que podría haber otro mundo junto a este alrededor de la estrella anfitriona.

Ahora, no solo sabemos de mundos gaseosos y gigantescos, incluso hemos visto otros rocosos que podrían reunir las condiciones hasta para albergar vida tal como la conocemos.