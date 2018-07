Vamos a realizar un viaje por algunos de los lugares curiosos del Sistema Solar. En lejanos rincones de este vecindario cósmico encontramos incluso lagos de hidrocarburos, tormentas eléctricas de proporciones bíblicas y vientos de arena capaces de sepultar ciudades enteras, si existieran en otros planetas, claro.

Por ejemplo, ¿sabías que la superficie planetaria más caliente del Sistema solar se encuentra sobre la corteza de Venus? Pese a que los grandes gaseosos como Saturno o Júpiter tienen temperaturas y presiones muy elevadas en su interior, el premio es para Venus, donde se pueden alcanzar los 470ºC.

Lo cierto es que Venus y la Tierra son casi planetas gemelos. Sin embargo, la poderosa y gruesa atmósfera logra que su superficie sea incluso más cálida que la de Mercurio, el planeta más cercano al Sol a apenas 50 millones de kilómetros de la estrella. En esa pequeña roca, la temperatura máxima es de 427ºC. Sorprendente, ¿verdad?

Sin embargo, si buscamos una superficie excepcionalmente fría, hemos de marcharnos hasta Neptuno. Allí, visitaremos su luna Tritón, un pequeño cuerpo realmente congelado donde la temperatura de su superficie puede llegar a superar los -235ºC. Si no te gusta el calor, no dudes de que aquí no lo vas a ver en toda la vida.

Nos acercamos ahora a un cráter de proporciones inmensas. Curiosamente, no hemos de irnos demasiado lejos, pues está en la Luna, nuestro satélite natural. Descubierto en 1994 por la sonda Clementine, posee la nada desdeñable cantidad de 2500 kilómetros de diámetro y una profundidad de 12 kilómetros, tanto como la zona más profunda de la Fosa de las Marianas en la Tierra y más que nuestra cumbre más alta, el Everest, que no llega a los 9 kilómetros.

Marte, el rey de los lugares curiosos del Sistema Solar

Aunque si hablamos de comparaciones con el Monte Everest, debemos visitar Marte, planeta en el que acaba este viaje. Allí descubrimos el Monte Olimpo, que es capaz de casi triplicar la altura de nuestro Everest con unos 24 kilómetros hacia el cielo marciano.

También en Marte encontramos el cañón más espectacular del Sistema Solar, el Valle Marineris. Otro lugar capaz de hacer palidecer al Gran Cañón del Colorado con sus enormes 4000 kilómetros de longitud y que llega a sorprender con sus más de 6000 kilómetros de anchura en determinados tramos.

Sin duda, el Sistema Solar es un espacio espectacular. Conocerlo es observar lo poco que sabemos de él. Aun así, seguimos intentando aprender más y más cada día.