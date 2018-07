Panpsiquismo: ¿Puede el universo tener consciencia?

Las teorías en torno al panpsiquismo no están exentas, como es imaginable, de cierta polémica. Este concepto implica que el universo podría tener consciencia. ¿Es algo factible?

Recordemos que la noción de materialismo implica una consciencia que emana de la materia. en el caso de los humanos, son las neuronas de nuestro cerebro las encargadas de ello. Pero, ¿podría ir la cuestión más allá y alcanzar un nivel universal?

Esta cuestión ha reunido a muchos teóricos, que han emitido sus ideas al respecto más allá del materialismo. No obstante, todas suelen mostrar ciertas incongruencias o lagunas.

Por ejemplo, la teoría del dualismo, muy conocida en ámbitos religiosos y espirituales. La misma separa materia de consciencia. En la mayoría de ocasiones, esta recibe el nombre de alma, que sería la encarga de transmitir consciencia al ser humano.

Sin embargo, la teoría que más aceptación tiene entre la comunidad científica sería la del panpsiquismo. ¿Podría ser verdad que el universo es como una especie de gran dios omnipotente con su propia consciencia?

Qué es el panpsiquismo

Como imaginarás, esta teoría suscita arduos debates entre la comunidad científica, pero estos alcanzan todos los estamentos sociales, pues aquí entran en juego todo tipo de pensamientos, incluso religiosos. No olvidemos que el propio budismo implica que todo es consciencia, lo único de la propia existencia.

Un dicho Zen habla de las implicaciones de la realidad. Es decir, si un árbol se cae y nadie lo escucha, ¿quiere decir que no emitió sonido alguno? Toda experiencia se filtra a través de nuestra mente, que es la encarga de interpretarla. Si no fuese así, ¿significa que el universo no existe?

Estas teorías entroncan con la mecánica cuántica. Según esta interpretación física, las partículas no poseen forma alguna hasta que no son localizadas, definidas, observadas y medidas. ¿Podría ser este fenómeno algún tipo de consciencia o proto-consciencia universal? Así lo cree John Archibald Wheeler, científico y filósofo. Por lo que, según el estudioso, cada pedazo de materia tiene su propia consciencia.

A Wheeler se le unen otros hombres de ciencia, como Christof Koch, neurocientífico, y físicos de la talla de Gregory Matloff o Sir Roger Penrose, que han publicado diversas obras sobre el tema, no exentas de polémica, obviamente.

También Wheeler es el padre de la teoría conocida como Principio de Participación Antrópico. El observador humano es clave, y nada existe si no tiene consciencia aprehendida. Así que, como podemos observar, la propia comunidad científica, o parte de ella, no considera esta cuestión como descabellada y alejada de la realidad.