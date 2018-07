Existencia de Dios: ¿Qué opinaron los más reputados científicos?

La existencia de Dios o de algún dios es una cuestión espinosa sobre la que se han posicionado millones de personas a lo largo de la historia. Sin embargo, unificar ciencia y fe no siempre es fácil, de ahí que muchos científicos, algunos de ellos muy reputados y célebres, se hayan posicionado en un lugar u otro. Pero, ¿qué dijeron algunas de las mentes más brillantes de la historia humana? Veamos.

Ya que las respuestas son complejas. ¿Cómo hemos desarrollado la conciencia los seres humanos? ¿Por qué se observa cierto comportamiento ritual en algunas especies de simios o elefantes? ¿Dónde se formó la materia?

Galileo Galilei fue de los considerados como hereje por la Iglesia Católica debido a su teoría heliocéntrica. Pero él no creía en el Dios al uso que ofrecía aquella poderosa organización renacentista. Para él, tener que retractarse de sus investigaciones, pues las había visto con sus ojos por medio de experiencia directa no podía ser cosa de un ser superior.

Sir Francis Bacon, por ejemplo, fue contemporáneo de Galileo y tenía otra visión. Anglicano creyente, sí que consideraba que Dios convencía a los ateos por medio de palabras, no de milagros.

La mayor parte de científicos de la historia se posicionan en el agnosticismo. Es decir, no creen en nada que no pueda ser demostrado, pero tampoco lo desechan. Para Darwin, por ejemplo, la creación del mundo no pudo ser obra de la fuerza bruta divina. En un sentido similar pensaba Marie Curie, que afirmaba que no se debía temer nada, solo entender. Pero no rechazaban su existencia de forma frontal.

Los científicos del siglo XX y XXI y la existencia de Dios

Seguro que conoces frases como ‘Dios no juega a los dados’ o ‘si existe un dios, cada vez es más pequeño’. Así hablaba Albert Einstein en clara referencia a que todo tenía un orden y, según conocíamos y explicábamos más fenómenos, menos necesidades teníamos de creer en algo divino. Sin embargo, huía del ateísmo fanático, pues hay muchos misterios sin explicación todavía.

Carl Sagan era otro agnóstico que se preguntaba si algún día se podría demostrar la existencia de un dios. Igual piensa su gran alumno, Neil deGrasse Tyson, pues ellos hablan más bien de espiritualidad, no tanto de religión.

Si hubo un científico claramente posicionado contra la existencia de un dios, ese fue Stephen Hawking. Para él, más allá de la muerte no hay nada. Es más, consideraba que sabíamos demasiado sobre la ciencia como para pensar en un dios omnipotente que crease el universo. ¿Estaría en lo cierto?