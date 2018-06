Por qué los extraterrestres nunca son la respuesta

La realidad es una compañera muy tozuda. Aunque hay un buen número de personas que creen que los extraterrestres viven entre nosotros, y otra buena cantidad que afirma que ellos son los culpables de cualquier fenómeno que no entendemos, la verdad es que nunca son la respuesta, al menos, hasta ahora.

Hemos enviado misiones por todo el Sistema Solar y hemos descubierto casi 4000 exoplanetas. Por desgracia, pese a ciertas evidencias, nunca hemos logrado una interacción extraterrestre ni descubierto una prueba realmente sólida sobre su existencia.

El SETI lleva décadas escudriñando el universo buscando señales de radio alienígenas, e incluso hemos encontrado fenómenos difícilmente explicables, como la supuesta megaestructura que apagaba una estrella, pero todas ellas han acabado en fracaso, pues siempre hay una teoría más realista que explica que no son los extraterrestres.

¿Quiere esto decir que no hay nadie ahí fuera? Ni mucho menos, pero por más que probemos con la búsqueda de esferas de Dyson o usemos la Escala de Kardashev, la realidad es la que es, las explicaciones nunca tienen nada que ver con los extraterrestres.

Las fiebres por los contactos extraterrestres

Cada cierto tiempo, aparece la fiebre por un supuesto contacto con una civilización extraterrestre. De hecho, todo apunta a que ahí fuera debe haber vida alienígena, cuando menos, microbiana. Sin embargo, las pruebas que tenemos nos llevan a considerar siempre otro tipo de teorías sobre los fenómenos del universo.

Recientemente se han encontrado en Marte ciertos vestigios orgánicos que podrían indicar que antaño hubo vida en el planeta rojo. Pero eso es lo más cerca que estamos de un contacto alienígena.

No obstante, muchos científicos afirman que entre 2030 y 2050 ya habremos localizado las primeras pruebas de vida fuera de la Tierra, pero, como hemos comentado, esta no tiene por qué ser inteligente, de hecho, probablemente no lo sea.

De momento, sabemos que los púlsares no son faros cósmicos que una civilización dejo en el cosmos para que las gentes de la Tierra los buscásemos, más bien son estrellas de neutrones con campos magnéticos muy poderosos.

Tampoco sabemos con exactitud qué es la supuesta megaestructura alien, pero hay explicaciones plausibles, igual que la célebre señal de radio Wow!, que fue simplemente una transición de giro entre los electrones de hidrógeno.

Así que no, ni los Perytons ni nada de cuanto se ha localizado más allá de nuestras fronteras es extraterrestre. Por eso, cuando observes algo extraño, busca otras respuestas, pues los alienígenas no son nunca… Hasta que tal vez un día lo sean…