¿Podríamos estar viviendo en una simulación virtual?

Para muchos, vivir en Matrix no deja de ser una divertida película y una historia poco creíble. Sin embargo, es una teoría que puede no ser tan descabellada. Uno de los principales defensores de la hipótesis de que sería posible estar viviendo en una simulación virtual es Elon Musk, creador de los cohetes que previsiblemente llevarán al hombre a Marte y de los primeros coches autónomos.

Pero, ¿de verdad sería posible vivir en una especie de Matrix? La verdad es que la ciencia lo tiene claro, las posibilidades están ahí y no son tan descabelladas como muchos nos quieren hacer creer.

Hoy día contamos con una tecnología computacional suficientemente poderosa para recrear esta vida virtual. Gordon Moore, fundador de Intel, afirmaba en 1965 que las computadoras se volvían más poderosas cada dos años. Es decir, evolucionan a una gran velocidad. De hecho, la NASA considera que ya podrían simular 80 años de vida humana. Piensa que tu smartphone es un ordenador más potente que cualquiera de los que enviaron al hombre a la Luna.

La realidad no existe hasta que no se hace una observación directa de la misma. Es decir, es como si todo estuviese parado hasta que llegas tú y vuelve a moverse. ¿Has visto la película de El show de Truman? Pues se podría decir que es algo parecido, como una especie de videojuego o reality show. Porque, ¿cómo sabes que algo está sucediendo si no lo estás observando directamente?

Otros motivos científicos por los que podríamos vivir en una simulación virtual

De momento, la relatividad general y la mecánica cuántica parecen tan reales como irreconciliables. Las teorías de Albert Einstein y las nuevas físicas no terminan de casar bien… A no ser que las establezcamos en un universo de dos dimensiones con una tercera en forma de holograma creado por cuerdas vibratorias muy delgadas. Es decir, en un mundo virtual creado específicamente, todo cobra sentido.

El padre de la era de la información, Claude Shannon, estableció teorías muy avanzadas allá por 1940. Ahora, Sylvester James Gates Jr., un físico encargado de estudiar la supergravedad, la supersimetría y la teoría de cuerdas, habría localizado códigos embebidos en la esencia de la realidad, por lo que contar con una realidad virtual podría tener sentido y ser hasta posible.

¿Qué tal se te queda el cuerpo cuando la ciencia te dice que podrías estar viviendo tu particular Matrix? Sin duda, podría ser traumático de convertirse en real, pero, de momento, esta es nuestra realidad, virtual o no.