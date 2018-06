3 terribles formas de morir según la ciencia

Tal vez la ciencia, a veces, es demasiado dolorosa y realista. Así lo consideraron el físico Paul Doherty el escritor Cody Cassidy cuando escribieron sobre terribles formas de morir, todo ello siempre bajo el prisma científico.

Probablemente todos queramos irnos de este mundo de manera rápida e indolora. Por eso muchas personas creen que el impacto de un meteorito es veloz y ni te enteras. Sin embargo, no es así, ya que previamente, la ciencia informa que el estallido de la fusión que se genera mientras se aproxima a tu localización te hará sufrir durante medio minuto una agonía terrible.

Pero más doloroso puede resultar, si cabe, que te ataque un enjambre de enfurecidas abejas. No es algo que suceda habitualmente, pero si alcanzan el medio millar y todas y cada una de ellas te pica, prepárate para saber lo que es el dolor. De hecho, tal vez no fallezcas, ya que hay un 50% de posibilidades de sobrevivir entre tremendos sufrimientos.

Puedes observar que la ciencia tiene sus pros y sus contras. Descubrimos cosas muy útiles, pero no todas agradables. Por ejemplo, si vas volando en avión y salta la compuerta. Tus posibilidades de sobrevivir son amplias, pero las de sufrir mucho son absolutas. Y es que verás una especie de nubes blancas que creerás que es humo, pero no, no es humo, son nubes de gas condensado que genera tu cuerpo al caer la presión y que sale de tu cuerpo provocando un tremendo dolor.

Más formas de morir que, según la ciencia, rara vez son agradables

Si quieres saber más, no dudes en hacerte con el libro de Cody Cassidy y Paul Doherty. En el mismo, los autores responden a otras cuestiones sobre la dolorosa muerte. Por ejemplo, ¿te has parado a pensar qué sentirías si acabas en el interior de una ballena? Tampoco es agradable.

Otras de las cuestiones que nos preguntamos algunos es cómo sería morir absorbido por la potencia de las cataratas del Niágara o qué pasaría si nos dispararan directamente con un cañón. Bien, como imaginarás, las respuestas no son agradables, ya que la muerte será lenta, dolorosa y terrible.

Sea cual fuere tu caso, la ciencia aconseja tratar de mantener la calma, algo muy fácil de decir, pero muy difícil de lograr en este tipo de situaciones. No obstante, si lo logras, tal vez sobrevivas, aunque con el dolor que sentirás, sinceramente, no sabrás si eso es lo mejor o no.