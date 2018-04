La enzima que puede destruir los plásticos más contaminantes

Los plásticos pueden definirse como uno de los métodos de contaminación más visible del mundo. Millones de envases, bolsas y desperdicios inundan nuestros océanos y parajes naturales causando un paisaje lamentable generado por las malas prácticas humanas. La mejor solución ante este problema se basa en el respeto por el medio ambiente, no obstante existen muchas personas irrespetuosas que no van a cambiar sus hábitos. Por ello, un grupo de científicos ha creado una enzima que puede acabar de una vez por todas con los plásticos contaminantes. Te lo contamos.

Una solución obligada

Un grupo de investigadores de la Universidad de Portsmouth y el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL), liderados por el profesor John McGeehan, ha diseñado una enzima capaz de destruir los plásticos contaminantes. Además, lo ha hecho de forma completamente involuntaria. Sin duda, un posible solución ante los graves problemas de contaminación que ha generado altas dosis de esperanza en la comunidad científica.

La revista Proceedings of the National Academy of Sciences ha sido la revista encargada de publicar una investigación basada en la existencia de una enzima creada para destruir el PET. Se trata de una especie de plástico denominado tereflalato de polietileno que se define como el componente esencial para la fabricación de envases de bebidas y textiles. Un material que es muy resistente a la biodegradación y que ya ha acabado con la vida de millones de seres vivos en los océanos.

Los investigadores descubrieron esta enzima cuando estudiaban la modificación de un germen descubierto en un vertedero de Japón en el año 2016. Se trata de una especie de enzima que es capaz de ingerir y digerir este plástico de forma constante hasta llegar a destruirlo por completo. A partir de este momento, los científicos se pusieron manos a la obra para perfeccionar un sistema más potente y mejorado que pueda dar una solución al problema de la contaminación. Para ello, cuentan con la ayuda de la tecnología 3D y el apoyo de toda una comunidad que quiere acabar con la contaminación de una vez por todas.