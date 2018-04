El año que viene por estas fechas los amantes de la aventura tendrán una cita con una de las misiones más arriesgadas de los últimos años. La premisa es muy sencilla: encontrar a la mítica embarcación Endurance. Se trata de una misión basada en la localización del antiguo navío que surcó los mares de la Antártida en busca de nuevos territorios que inspeccionar. Un viaje de ida, ya que el histórico navío se hundió en una zona de más de 3.000 metros de profundidad. Ahora, un investigador británico quiere reanudar las labores de búsqueda. Te lo contamos.

En busca de la aventura

Todo aventurero que se precie conoce la historia del Endurance. Una mítica embarcación capitaneada por Ernest Shackleton que buscaba tripulación bajo la siguiente premisa: “Se buscan hombres para un viaje peligroso. Sueldo bajo. Frío extremo. Largos meses de completa oscuridad. Peligro constante. No se asegura retorno con vida. Honor y reconocimiento en caso de éxito”. Un cita, publicada en 1914 en el periódico Times, con la que comenzó la Expedición Imperial Transatlántica, una de las aventuras más increíbles de la historia que aspiraba a ser la primera en atravesar la Antártida caminando a través del hielo. Finalmente, el reto no se pudo conseguir, y los marineros tuvieron que utilizar botes salvavidas a través del Océano Austral para acabar siendo rescatados en su totalidad.

El mar Weddell tuvo la culpa del hundimiento de una nave histórica que acabó siendo estrujada por el hielo marino para acabar en el fondo del océano. Sin embargo, no todo esta perdido. El investigador británico Julian Dowdeswell ha decidido dirigir una expedición internacional prevista para enero o febrero de 2019 que, entre otras cosas, planea rescatar los restos de la Endurance. No obstante, la misión principal de la tripulación será estudiar la plataforma de hielo Larsen C, una gigantesca mole congelada que en julio generó uno de los icebergs más grandes de la Antártida.

En palabras del propio Dowdeswell: “En nuestro estudio de Larsen, operaremos vehículos subacuáticos autónomos (AUV). Pero si podemos ubicarlos en el lugar donde se cree que está Endurance, los enviaremos bajo el hielo para realizar una encuesta. Están equipados con ecosondas de haz múltiple que miran hacia abajo, que pueden trazar en una cuadrícula la forma del fondo marino”.