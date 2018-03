Los vehículos autónomos se presentan al mundo como uno de los avances necesarios de una sociedad que busca nuevas tecnologías. Unos dispositivos que se definen como vehículos completamente seguros que pueden detectar todo tipo de movimientos con la finalidad de evitar los accidentes innecesarios. Pues bien, parece ser que la tecnología también puede fallar en alguna ocasión, al menos así ha ocurrido con uno de los coches autónomos que Uber mantenía en periodo de prueba desde hace meses. Sí, ha llegado el día en el que el primer coche autónomo ha atropellado mortalmente a una persona.

Uber ha anunciado hace escasas horas que suspende todas las pruebas que venía realizando a través de sus vehículos autónomos. La causa de este parón inmediato ha sido la muerte por atropello de Elaine Herzberg, una mujer de 49 años que no pudo evitar un choque producido a unos 65 kilómetros por hora. Los servicios médicos no pudieron hacer nada para reanimar a una mujer que falleció a las pocas horas en el hospital. Desde Uber, se han limitado ha dar sus condolencias y han iniciado una investigación en la que se esclarezcan las razones del suceso.

Our hearts go out to the victim’s family. We’re fully cooperating with @TempePolice and local authorities as they investigate this incident.

