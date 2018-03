Reino Unido planea sustituir las vacunas en jeringuilla por pastillas

Es una obviedad, te pueden molestar más o menos las vacunas pero a nadie le gusta que le pinchen. Algunas personas no pueden ni ver una jeringuilla e incluso pueden llegar a desmayarse debido a una fobia incontrolable que es cada vez más común entre la población mundial. Las agujas no gustan a todos, por eso desde Reino Unido se han propuesto conseguir el sustitutivo perfecto para evitar estas perforaciones tan necesarias para nuestra salud: las pastillas. Sí, quizás este avance llegue un poco tarde para los vacunados durante toda una vida, sin embargo, parece que las nuevas generaciones podrán tener elección a la hora de mantenerse sanos. Te lo contamos.

Pastillas antivacunas

Un grupo de reputados científicos británicos ha conseguido desarrollar una teoría que ha conseguido dar la vuelta al mundo. La clave reside en cambiar las temidas inyecciones de toda la vida por cómodos comprimidos orales mucho más sencillos de tomar. Además de complacer a todas aquellas personas que tienen pánico extremo a las agujas, el objetivo principal radica en ayudar, de forma más efectiva, a todos esos países en vías de desarrollo que no se pueden permitir optar a las vacunas fundamentales. En muchas ocasiones, los habitantes de estos países no disponen de los dispositivos de almacenamiento adecuados para mantener frías unas vacunas que pierden su efecto a temperaturas elevadas. Un aspecto que con las pastillas no es tan importante.

Por el momento, solo existe un pastilla vía oral que sustituye a la vacuna de la polio. Sin embargo, los científicos británicos están investigando para conseguir una novedosa dosis que pueda combatir enfermedades como la gripe. A partir de aquí, desde el estudio esperan ir cubriendo todas las enfermedades posibles con el paso del tiempo y el avance de la investigación.

Funcionamiento similar

El procedimiento de actuación de sendos sistemas es muy parecido. En este caso, los investigadores británicos han creado unos péptidos idénticos a los que se inyectan en las vacunas. La única diferencia es que estos no se pueden digerir. Por lo tanto, los péptidos pueden llegar al estómago para accionar la respuesta inmune de la vacuna. Los efectos son idénticos a los conseguidos con las jeringuillas convencionales. Cabe destacar que estas pastillas ya se han probado en ratones y los resultados han sido realmente esperanzadores. Tranquilo/a, ya queda menos para el final de las agujas…