¿Por qué la primavera comienza antes según la ubicación?

El buen tiempo, la falta de lluvias, la temperatura agradable, el primer sol de mayo… Lo estamos deseando, la llegada de la primavera se está haciendo de rogar y el mal tiempo provocado por las constantes borrascas acecha a nuestro país. Sin embargo, no en todos los lugares del mundo ocurre lo mismo. Ahora te vendrán a la cabeza destinos como el Cuba, Puerto Rico o Ecuador, no obstante, tenemos que decirte que la primavera comienza mucho antes en el Ártico. Sí, has leído bien. La etapa primaveral puede adelantarse varias semanas en el Polo Norte, algo que no implique que el “buen tiempo” del Ártico vaya a gustarte.

La primavera y sus cambios

Un grupo de investigadores de la Universidad de California han realizado un estudio en el que afirman que, según el lugar del mundo en el que nos encontremos, la primavera puede alternar su llegada. Para ser más exhaustivos, y siguiendo los datos de la investigación, por cada 10 grados al norte del ecuador, la primavera llega cuatro días antes de lo que solía ser habitual hace una década. Sin duda, unos cambios realmente significativos que confirman que la tasa de avance de la primavera es tres veces mayor de lo que las anteriores investigaciones habían descubierto.

Para demostrar sus hipótesis, los investigadores analizaron más de 750 estimaciones primaverales en el hemisferio norte publicadas en un rango de 86 años. Todo ello publicado en un excelso reportaje de Scientific Reports en el que se ha tenido en cuenta la duración, la ubicación, el tiempo, la latitud y la comparación con las primaveras anteriores. “Este estudio verifica observaciones que han estado circulando en la comunidad científica y en informes durante años. La primavera está llegando antes y el Ártico está experimentando mayores avances de la primavera que las latitudes más bajas. Lo que nuestro estudio agrega es que conectamos esas diferencias con un calentamiento más rápido de la primavera en latitudes más altas”, comenta Eric Post, autor principal del estudio.

El claro ejemplo de este cambio puede verse en el Ártico, un destino en el que la primavera llega hasta 15 días antes de lo habitual en la última década. Otros ejemplos pueden verse en África donde la estaba primaveral llega un día antes, o el propio Cantábrico, una zona en la que aparece con cuatro días de adelanto. De momento se desconoce como puede afectar este aspecto a la mayoría animales y plantas de las distintas regiones. No obstante, las aves migratorias ya han sufrido los primeros cambios en relación a este extraño fenómeno.