Compuesto 14, la píldora que imita los efectos del gimnasio

Cuantas veces te has apuntado al gimnasio con la esperanza de asistir más de una vez a la semana, y cuantas veces te has dado por vencido y has acabado perdiendo el dinero. La fuerza de voluntad es fundamental para mantenerse en forma, pero para esas personas que buscan la comodidad extrema y quieren ponerse a tono desde el sofá de su casa, la ciencia trae una buena noticia. Se trata de Compuesto 14, una píldora capaz de imitar los resultados físicos del gimnasio sin tener que realizar ningún tipo de ejercicio. Te lo contamos.

La píldora milagrosa

Un grupo de investigadores del laboratorio Salk Institute for Biological Studies de California está trabajando en un tratamiento que puede revolucionar el mundo del deporte. Se trata de Compuesto 14, una especie de píldora que es capaz de imitar a la perfección los efectos de varios meses de gimnasio, eso sí, sin tener que realizar ningún tipo ejercicio. Seguramente ya estés esperando con ganas la lectura de tres palabras fundamentales: fecha de comercialización. Un anhelo que puede contestarse solo con un vocablo: Indefinida.

Las investigaciones en torno a esta curiosa sustancia comenzaron a principios del siglo XXI, y muchos han sido los curiosos que se han interesado en el proyecto. Los experimentos con ratones tenían éxito en la mayoría de los caos gracias al compuesto químico 516. Una sustancia que estimula los circuitos orgánicos e imitaba los efectos del ejercicio físico. Pero no todo iban a ser buenas noticias, las pruebas posteriores determinaron que los roedores que habían sido expuestos al Compuesto 516 tenían un riesgo elevado de padecer cáncer. Sin embargo, los mismos investigadores han conseguido redirigir el proyecto por medio del Compuesto 14, que no muestra este terrible efecto secundario.

El verdadero propósito

Cabe destacar que la autentica razón por la que se ha creado esta píldora se basa en ayudar a las personas que tienen incapacidad para realizar ejercicio físico. Una píldora basada en echar una mano a personas con parálisis, enfermedades degenerativas u obesidad mórbida impedidas para poder desplazarse o realizar cualquier tipo de deporte. De igual forma, el propósito del Salk Institute for Biological Studies se basa en poder ofrecer este tratamiento a todo aquel que lo desee, por lo que los perezosos tendrán un lugar, aunque secundario, en un proyecto del cual se desconoce la fecha de finalización.