Miles de estrellas de mar mueren de frío en una playa británica

Así es como amanecía una playa del sur de Inglaterra. Cualquiera que vea esta imagen puede pensar que la función más letal del apocalipsis ha llegado a tierras británicas. Decenas de miles de estrellas de mar yacían inertes en la orilla de una playa en la que resultaría complicado caminar sin quedar asombrado ante tanta muerte. Las bajas temperaturas parecen haber sido la causa de un fenómeno increíble que ha conseguido dar la vuelta al mundo gracias a su peculiaridad. Te lo contamos.

Una conocida playa de la región británica de Kent ha sido la auténtica protagonista de las últimas horas. En esta ocasión, no hablamos de confortables baños u olas gigantescas para los surfistas, sino de un fenómeno inesperado que ha dejado sin habla a toda la comunidad científica. Decenas de miles de estrellas de mar, cangrejos y diversos tipos de moluscos se han encontrado muertos en la orilla de una playa en la que se mascaba la tragedia. Las bajas temperaturas del agua y los fuertes temporales que han asolado la costa británica durante las dos últimas semanas se enmarcan como el motivo principal de esta enorme pérdida a nivel natural.

Cabe destacar que este extraño fenómenos lleva sorprendiendo a los vecinos de Ramsgate y Thanet, zonas costeras afectadas, desde el pasado 1 de marzo. Se trata de un “oleaje” de estrellas muertas que algunos no han dudado en relacionar con el mismísimo final de los tiempos. Según los expertos, no hay porqué alarmarse. Este acontecimiento ha ocurrido en innumerables ocasiones, eso sí, no con una mortalidad tan elevada. Los estudios afirman que estos ejemplares se componen de un organismo muy sensible a los cambios de temperatura y corriente, por lo que las grandes borrascas de las últimas semanas se han definido como su peor enemigo. El fuerte oleaje es otro de los aspectos cruciales, ya que la corriente puede llegar a arrancar muchos de estos moluscos del fondo del mar para acabar depositándolos en las playas más cercanas.

Sin duda, “La Bestia del Este” es la verdadera causante de una matanza que, según los expertos, se enmarca como uno de los fenómenos naturales más impactantes de las últimas décadas. Mientras tanto, los equipos locales aseguran que tardarán al menos una semana entera en retirar los animales muertos acumulados en la arena y las rocas. Sin duda, una imagen aterradora que ha dado la vuelta al mundo.