Misterio resuelto: La falta de sueño y la sensación de embriaguez

A todos nos ha pasado. Te levantas una tarde sin saber qué hora es después de una de esas siestas que van a ser de quince minutos y acaban siendo de una hora. La alarma ha sonado al menos tres veces pero tú ya no sabes si la has quitado o la has pospuesto y justo en el momento en el que te intentas incorporar para comenzar a prepararte para la cita a la que ya llegas tarde, ocurre. El mareo es evidente y las piernas no te responden bien. De repente piensas si es que has bebido cuatro chupitos antes de dormir o simplemente tu cerebro te está jugando una mala pasada por tu falta de sueño. Más bien la segunda opción es la adecuada pero con efectos similares de la primera. Te lo contamos.

Borrachera de sueño La falta de sueño puede generar graves problemas en nuestro organismo en los que el cerebro se ve como uno de los principales afectados. Dormir de forma escasa provoca amplias dosis de malestar y problemas para captar la concentración necesaria para cualquier tipo de tarea. Sin olvidarnos de la lentitud a la hora de reaccionar ¿Te suena de algo? Sí, son unos síntomas muy similares a los de la resaca. Parece una broma, pero un reciente estudio ha demostrado que el la falta de sueño afecta al cerebro humano de la misma forma que el alcohol en grandes cantidades. Los investigadores han determinado que si una persona se pasa 17 horas sin dormir, el nivel de alerta del cerebro es similar al de los efectos de una ingesta excesiva de alcohol. En concreto, esta falta de sueño genera una disminución de la capacidad de respuesta de las neuronas a determinados estímulos y unos tiempos de reacción más alargados de lo habitual. Unos procesos que se hacen llamar lapsos cognitivos que se expanden de igual forma por todo el cuerpo otorgando esa sensación de cansancio y malestar tan típica de la resaca. El cerebro y la falta de sueño Sin duda, el cerebro es el órgano más afectado por la falta de sueño. Otra de las claves del estudio radica en la aparición de ondas lentas cerebrales, propias del estado de sueño, en algunas regiones de la corteza cerebral. Un proceso que impide el buen funcionamiento de la capacidad cognitiva. Exactamente igual que en una situación de embriaguez. En conclusión, el cerebro reacciona más lento y trabaja en peores condiciones tanto con la falta de sueño como con el alcohol así que ya sabes, lo mejor es dormir un mínimo de ocho horas para evitar “borracheras” innecesarias.