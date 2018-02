El cohete Falcon 9 de SpaceX realizará el lanzamiento del satélite Paz hoy a las 6.17 hora local (15.17 hora peninsular) desde la base de Vandenberg en California. Aunque ya lo decía la ley de Murphy: “Si algo puede salir mal, saldrá mal”. Y es que nada puede representar mejor esta teoría que la misión de SpaceX con el satélite PAZ. Un proyecto coordinado con el Gobierno de España que ha sufrido ya dos retrasos importantes y del que se espera un lanzamiento en el día de hoy a las 15:17 hora peninsular. Al menos eso ha confirmado la propia compañía en su cuenta de Twitter.

Standing down today due to strong upper level winds. Now targeting launch of PAZ for February 22 at 6:17 a.m. PST from Vandenberg Air Force Base.

— SpaceX (@SpaceX) February 21, 2018