El satélite español PAZ será lanzado al espacio por SpaceX

SpaceX puede definirse como una de las compañías del momento. La empresa capitaneada por Elon Musk se mantiene firmemente como una tendencia constante a la hora de hablar de ingeniería aeroespacial. Hace poco hablábamos de la misión Falcon Heavy y la curiosa idea de mandar un Tesla a la órbita de Marte. En este caso, la compañía norteamericana ha decidido aliarse con nuestro país para mandar al espacio el satélite español PAZ. Un despegue que tendrá lugar el próximo sábado 18 de febrero a las 6:16 horas (15:16 hora española) ¡No te lo pierdas!

La base militar de Vandenberg (California) ha sido el lugar elegido por SpaceX para llevar a cabo una de las misiones espaciales más importantes de nuestro país. El satélite de observación PAZ surcará el espacio gracias al potente cohete Falcon 9 para realizar numerosas tareas de reconocimiento relacionadas con el sistema solar y las aplicaciones militares, científicas y comerciales. El lanzamiento, previsto anteriormente para el viernes, se ha retrasado unas 24 horas con la finalidad de “proporcionar tiempo adicional para comprobaciones de los sistemas antes del lanzamiento”, según comentan desde SpaceX.

Static fire test of Falcon 9 complete—targeting February 17 launch of PAZ from Vandenberg Air Force Base in California.

— SpaceX (@SpaceX) February 11, 2018