El Gato Fantasma, el primer animal extinto en 2018

Los seres humanos son los peores depredadores que existen. La irresponsable acción de las personas sobre el planeta Tierra ya ha acabado con gran cantidad de especies en todo el mundo. Caza excesiva, pesca incontrolada, contaminación masiva… Muchos son los motivos que generan la extinción total de algunas especies que incluso llevaban en nuestro planeta mucho más tiempo que nosotros. El año 2018 ya se ha llevado la primera víctima, y eso que apenas estamos en febrero. El último ejemplar de Gato Fantasma ha muerto hace escasos días. Una especie más en lista capitaneada por la maldad del hombre.

Otro felino extinto

Los días del puma oriental, león de montaña, o puma del este, más conocido como Gato Fantasma, han llegado a su fin. La acción del ser humano ha conseguido acabar con una especie que solía habitar los estados nororientales de Norteamérica y que ha sido declarado como un animal oficialmente extinto por el Servicio de Vida Salvaje y Pesca de Estados Unidos. De nombre científico Puma concolor cougar, este gigantesco felino fue declarado en peligro de extinción en 1973 debido a la caza descontrolada. Un ejemplar del que se perdió la pista hasta que en el año 2011 se pidió la declaración de animal extinto. Los más de 100 avistamientos producidos durante estos últimos años no han sido suficientes para asegurar la presencia de un felino que era cazado por su piel.

No es ninguna sorpresa que el Gato Fantasma haya sido declarado como una especie extinta. La falta de implicación de las autoridades estadounidenses en la repoblación de la especie ha originado que, junto a la caza furtiva, no podamos volver a ver un animal de tal belleza. Es más, la última captura de Gato Fantasma tuvo lugar en el año 1938. Un animal avistado por Rosarie Morin en Maine que actualmente se exhibe en un museo de New Brunswick.

Decisión polémica

Muchos de los habitantes de Nueva Inglaterra aún creen que es posible encontrar ejemplares de Gato Fantasma escondidos entre sus bosques. Sin embargo, las autoridades afirmas que no se tratan de pumas orientales, sino de animales similares como pumas occidentales o linces que forman parte de la fauna de la zona. Muchos de ellos comprados como mascotas que los dueños abandonan a su suerte cuando comienzan la etapa adulta.