La ciencia avanza a pasos agigantados en la búsqueda de lo imposible. Hace algunos años no conocíamos ni la mitad de los inventos que existen hoy en día. El avance en esta materia ha sido espectacular con la llegada del último siglo y las nuevas tecnologías tienen mucho que ver en este aspecto. Esta vez hablamos de un material que parece inaudito, se trata de una especie de madera que es capaz de ser tan resistente como el propio acero. No, no es una broma, sino un nuevo invento de la Universidad de Maryland que promete convertirse en uno de los materiales más habituales en la industria de la construcción. Te lo contamos.

La madera irrompible

Un grupo de investigadores de la Universidad de Maryland han creado lo que parece ser uno de los inventos del año: la madera irrompible. Un material capaz de soportar una dureza similar a la del propio acero que ha sido creado por medio de la densificación. Se trata de un proceso que basa sus máximas en modificar la estructura porosa de la madera por medio de la presión del calor y numerosos baños químicos. Una técnica realmente complicada que ha generado unos resultados espectaculares a nivel estructural.

La clave de todo este proceso se basa en tres compuestos de la madera: celulosa, lignina y hemicelulosa. Tres sustancias diferentes que hierven junto a una solución de sulfato de sodio e hidróxido de sodio con la finalidad de conseguir una celulosa intacta. Un mecanismo en el que se eliminan otros componentes de menor dureza generando una mayor cantidad de espacio en la estructura interior. A partir de aquí, el siguiente paso se basa en presionar los bloques de madera de forma constante a una temperatura de 100ºC y una presión total de 5 megapascales durante 24 horas. Un proceso por el cual las fibras de celulosa se enrollan entre sí consiguiendo un material de una dureza superior.

Los resultados son increíbles. A partir de este procedimiento pueden obtenerse unas planchas 1,5 veces más fuertes que la madera convencional y hasta tres veces más densas. Sin duda, un descubrimiento espectacular que se puede convertir en el sustituto más habitual del acero en el mundo de la construcción .