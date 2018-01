La heterogeneidad es la clave de la vida en la Tierra. Podemos haber creído descubrir todos y cada uno de los organismos que habitan en nuestro planeta que siempre llegará uno nuevo que cambie todas las teorías iniciales. En este caso hablamos de una nueva especie de mosca denominada Megapropodiphora arnoldi, en honor a Arnold Schwarznegger ¿Quieres saber por qué? Te lo contamos.

La mosca Terminator

En una de sus intensas investigaciones en busca de territorios inexplorados por el Amazonas, el científico Brian Brown se encontró con un hallazgo que iba a dar la vuelta al mundo, no solo por su singularidad, sino por el nombre con el que eligió bautizarlo. Hablamos de la Megapropodiphora arnoldi, una nueva especie de insecto que se define como la mosca más pequeña del mundo. Un novedoso ejemplar que nada tiene que ver con el mítico culturista Arnold Schwarznegger, excepto en una cosa: las piernas. “Tan pronto como vi esas piernas abultadas, supe que tenía que nombrarla en honor a Arnold Schwarznegger. No solo es un icono cultural y una persona importante en el ámbito político, su autobiografía me dio la esperanza de poder mejorar mi cuerpo como un adolescente delgaducho”, comenta Brown en un comunicado.

Esta nueva especie de mosca fue descubierta en la región brasileña del Amazonas y se define, a nivel biológico, como uno de los descubrimientos más sorprendentes del año. Se trata de la mosca más pequeña del mundo con unas dimensiones total de 0.395 mm de longitud. Un organismo parasitoide que se amarra fuertemente a otros insectos como hormigas o termitas basando su fuerza en un ovipositor en forma de punta.

Brown puede definirse como uno de los grandes descubridores de insectos de toda la historia. En su currículum pueden encontrarse cientos de nuevos hallazgos, 16 en el pasado año, en una rama de la que asegura ser “una frontera continua para el descubrimiento de nuevos insectos”.