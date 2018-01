¿Por qué los hombres pueden correr más rápido que las mujeres?

Aun queda mucho por andar para alcanzar la igualdad plena entre hombres y mujeres. La lucha feminista está generando grandes resultados y la opresión que existía hace escasos años está disminuyendo progresivamente. Hombres y mujeres deben ser iguales, la capacidad intelectual entre ambos sexos es la misma y el acceso a los mismos puestos sociales también debe de serlo. Sin embargo, si nos fijamos en el aspecto físico, los hombres son biólogicamente, más fuertes que las mujeres. El claro ejemplo puede verse a la hora de correr. Los grandes velocistas varones del atletismo son, casi siempre, más rápidos que las velocistas mujeres. Pero… ¿Por qué ocurre esto? Te lo contamos.

Cuestión hormonal

Bolt, el hombre más rápido del mundo pulverizó el récord del mundo dejándolo en 9,58 segundos. Sin embargo, Florence Griffith ostenta el récord del mundo de mujeres imponiendo un tiempo de 10,49 segundos. Con esto no queremos decir que la marca de la velocista sea mala, todo lo contrario, bajar de los 10,5 segundos es una hazaña que muy pocos humanos pueden permitirse. No obstante, es una marca inferior a la conseguida por los velocistas varones, y no se debe a una cuestión machista, sino a un rendimiento basado en las hormonas y los detalles biomecánicos.

Durante la infancia, niños y niñas tienen un cuerpo bastante similar entre sí. Sin embargo, la llegada de la pubertad produce cambios que los van a diferenciar durante toda la vida. Aquí es donde entra en escena la testosterona, una hormona con unos niveles muy superiores en los hombres que permite un desarrollo acelerado de algunas partes del cuerpo. Gracias a esta hormona, los hombres tienen una mayor número de masa muscular media que las mujeres. Asimismo, las mujeres incluyen en su organismo unos niveles más altos de estrógeno que los hombres, un aspecto que les incita a tener un porcentaje más alto de grasa corporal.

Si hacemos la comparación, según los expertos, la pierna del hombre se compone de un 80% de músculo, mientras que las extremidades inferiores de una mujer están formadas por un 60% de masa muscular. Todo esto permite que los hombres posean un mayor número de fibras musculares de contracción rápida más grandes que les permiten incrementar su velocidad a la hora de correr. También existen otros factores diferenciales como la capacidad pulmonar o los niveles de hemoglobina que son inferiores en el cuerpo de las mujeres. Sin embargo, lo más impresionante es que a pesar de contar con menos capacidades físicas, las mujeres son capaces de tratar de igual a los hombres a la hora de correr. La diferencia entre los más veloces es tan solo de un segundo en una carrera en la que no prima el sexo, sino los valores intrínsecos del deporte.