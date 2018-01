Siempre se ha dicho que la inteligencia es uno de los puntos que más atracción despierta, y es completamente cierto. Una pequeña cantidad de la población no solo se fija en el físico de los demás, sino en el nivel intelectual de la cada persona. Correctamente podemos asegurar que un 8% de la población es sapiosexual. Pero… ¿qué es eso? Un individuo sapiosexual se define como una persona que se ve atraída sexualmente por la gente extremadamente inteligente.

Un deseo inteligente

Un conjunto de estudiosos de la University of Western Australia ha realizado un experimento en el que se han propuesto revelar que la inteligencia es un rasgo más que deseable, un rasgo sexual. Una prueba en la que participaron más de 400 personas de ambos sexos con edades comprendidas entre los 18 y los 40 años. Los resultados fueron espectaculares, ya que la inteligencia se mostró ampliamente como el segundo rasgo más valorado después de la personalidad. Sin embargo, las personas con una inteligencia suprema, los llamado superdotados, obtuvieron escasos resultados positivos en el experimento.

Está claro, la inteligencia “pone” a gran parte de la población mundial, no obstante, las personas excepcionalmente inteligentes quedan sexualmente apartadas por la mayoría. Los resultados son claros: un individuo con una inteligencia extremadamente superior da la impresión de sabelotodo y suele intimidar a la mayoría de las personas. Sin embargo, no en todos los casos se cumplió esta teoría, ya que un 8% de los encuestados consideraron a las personas superdotadas como extremadamente atractivas. Es este porcentaje el que conforma el segmento de los sapiosexuales.

La gran diferencia entre una persona sapiosexual y un individuo al que le gustan las personas inteligentes es que el sapiosexual impone la inteligencia al mismo nivel que el color de pelo, los ojos o la tonificación del cuerpo. Esa es la clave para poder diferenciar a los sapiosexuales del resto del mundo. Si has descubierto hoy mismo tu lado más sapiosexual ¡Estas de suerte! Ya estás tardando en descargarte Sapio, una App creada para este tipo de personas que buscan en la inteligencia el rasgo que más deseo les produzca.