Cuando hablamos de zombies seguramente te vengan a la cabeza esos seres humanos putrefactos que caminan sin rumbo y que solo necesitan alimentarse de cerebros humanos para poder vivir. The Walking Dead es un buen ejemplo de una trama que ha recaudado miles de millones en el ámbito del cine, la televisión y la literatura. Pues bien, algunos de los creadores de estos relatos no andan muy desencaminados porque acaban de descubrir que el cuerpo humano incluye una gran cantidad de células zombies ¡No te lo pierdas!

Células no muertas

Tranquilos/as, que no cunda el pánico, no vamos a transformarnos en un espectro sin vida que vaga por las calles en busca de cerebros. Las células zombies, más correctamente nombradas células senescentes, se enmarcan como un elemento fundamental en la curación de herias y en la prevención de enfermedades tan graves como el cáncer. Sin embargo, el envejecimiento del cuerpo humano no suele sentar bien a este tipo de células, por lo que su presencia alrededor de los órganos fundamentales se enmarca como un auténtico peligro.

Las células zombies suelen aglutinarse en torno a los órganos vitales del cuerpo humano contribuyendo así a generar problemas como la osteoartritis. La inflamación crónica de las articulaciones, el endurecimiento de las arterias y la aterosclerosis son los rasgos fundamentales de una enfermedad que puede llegar a ser mortal sino se coge con antelación. Por eso desde el Departamento de Biología Celular Molecular del Instituto de Ciencia Weizmann han realizado una ardua investigación para intentar acabar con estas células de una vez por todas.

El estudio, publicado en la prestigiosa revista Aging Cell, sugiere la eliminación de las células zombies con la finalidad de acabar con las enfermedades relacionadas con las mismas. Pero antes de actuar, es necesario conocer la cantidad de células senescentes que existen en el organismo. Se trata de un método inaudito en el mundo de la medicina que está compuesto por dos grandes procesos. El primer paso consiste en teñir el tejido para resaltar las células que queramos eliminar. Una vez identificadas, se procede a la citometría de flujo, una técnica que detecta la células individuales creando imágenes en alta resolución de las mismas. Sin duda, este es el mecanismo perfecto para acabar con una células que pueden ser muy perjudiciales a largo plazo.