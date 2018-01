SmartSleep, el nuevo invento de Philips para conciliar el sueño

A todos nos ha pasado: llevamos un día de perros, el trabajo no nos ha dejado descansar ni por un solo segundo y solo estamos deseando llegar a casa para coger la cama y no separarnos de ella hasta el día siguiente. Sin embargo, una vez que estamos refugiados en el interior de esas confortables sábanas de franela llega nuestro peor enemigo: el insomnio. El estrés, la presión, los cambios repentinos… Todo puede influir para consensuar esa sensación tan molesta de no poder dormir cuando te mueres de sueño. Pues bien, desde Philips han querido acabar de una vez por todas con este mal rato por medio de SmartSleep, el dispositivo que mejora el sueño ¿Sabes como funciona? Te lo contamos.

Dispositivo anti-insomnio

No existe mejor frase para definir el nuevo invento de de Philips que esta: “La música amansa a las fieras”. Es cierto, los sonidos placenteros son capaces de inducir a los seres vivos a un estado de relajación que puede acabar con la alteración hasta de la persona más nerviosa del mundo. Por eso desde la compañía holandesa han presentado el SmartSleep, un novedoso dispositivo que ayuda a dormir mejor gracias a la acción de diversos sonidos en el interior de nuestra cabeza.

El SmartSleep podría definirse como uno de esos dispositivos típicos de la serie Black Mirror. Un invento futurista que roza la incredulidad y que basa su composición en un pequeño casco blando, que no cubre la totalidad de la cabeza, en el que se han incorporado sensores de cuantificación del sueño. Además de dos elementos pioneros que se encargan de analizar con precisión cada una de las fases del sueño más profundo. Justo cuando Morfeo pega más fuerte entra en funcionamiento un sistema de ruidos de tipo blanco y rosa que impiden que la persona pueda mantenerse en ese clímax durante el mayor tiempo posible.

Sueño mecanizado

Otra de las claves del SmartSleep radica en el análisis y la estadística. Después de varias noches durmiendo con el casco, el nuevo invento de Philips es capaz de elaborar una lista con los mejores consejos para conseguir el sueño más placentero. Datos complementarios, posturas insalubres, nivel de respiración… Es decir, todo lo que hacemos bien o mal mientras estamos soñado. Así que ya sabes, si quieres disfrutar de un sueño realmente placentero lo mejor es que pagues los 400 dólares que cuesta uno de los productos más destacados del CES 2018.