Black Mirror puede definirse como una de las series del momento. Una producción fuera de lo común que fundamenta sus tramas en posibles realidades futuristas basadas en los numerosos efectos secundarios que pueden generar los avances tecnológicos. un producto audiovisual exquisito para todo seriéfilo con ganas de pegarse un buen maratón y toda una inspiración para científicos de todo el mundo. Pues es este pensamiento precisamente al que han querido agarrarse los creadores de E-Palette, la primera furgoneta de reparto autónoma. Un invento de Pizza Hut que se ha hecho viral en pocas horas ¿Te lo vas a perder?

Las nuevas tecnologías tienen una función fundamental: facilitar la vida de los seres humanos. Black Mirror representa perfectamente las cualidades de unos inventos futuristas que también tienen su lado negativo y todos los que hayan visto la cuarta temporada de la serie de Netflix saben de lo que hablo al observar la imagen. Se trata de una furgoneta de reparto autónoma que aparece en el tercer capítulo de la última temporada. Un elemento fundamental para el desarrollo de la trama que, obviamente, no vamos a revelar evitando así comentarios malintencionados acerca de los spoilers. Pues bien, ese mismo mecanismo ha cobrado vida gracias a la alianza entre Pizza Hut y Toyota.

Introducing the first Pizza Hut fully autonomous delivery concept vehicle. Excited for our future with @Toyota #CES2018 pic.twitter.com/YGNQUgijha

— Pizza Hut (@pizzahut) January 8, 2018