Lactancia erótica. ¿Qué es?

Se trata de una práctica sexual que toma como punto de partida la lactancia

Cuando hablamos de lactancia, todos pensamos en lo que es la alimentación de la madre a su hijo mediante la leche que producen sus senos. No obstante, hay que saber que no es la única que existe. Así, también podemos hablar de lo que se conoce como lactancia erótica.

Si quieres saber qué es y en qué consiste, sigue leyendo. Te la vamos a dar a conocer a través del mayor número posible de detalles.

¿De qué se trata?

Bajo el término lactancia erótica se encuentra una práctica sexual que también responde al nombre de lactofilia. Se sustenta en el hecho de que los senos de la mujer son unas de las zonas erógenas más importantes que tiene. De ahí que no solo en pareja pueda disfrutar de que se los acaricien o laman, por ejemplo, sino también que cuando da el pecho a su hijo puede llegar a sentir cierto placer. Es más, hay féminas que reconocen que cuando han amamantado a sus bebés han podido llegar a tener un orgasmo mientras que hay otras que afirman que han visto aumentar la sensibilidad en sus pechos con motivo de ser madres.

¿Cómo se practica?

Partiendo de todo lo expuesto en el punto anterior llega el momento de que descubras cómo se practica la lactancia erótica. Pues bien, consiste básicamente en amamantar a la pareja. Sí, como lo has leído. La mujer da el pecho a su pareja porque eso va a traer consigo un enorme placer sexual para ambos.

Esta acción no solo la pueden llevar a cabo las féminas que se encuentran dando el pecho a sus hijos sino que puede ser acometida por cualquiera, independientemente de que esté haciendo eso o no. Y es que no hay que pasar por alto que la estimulación habitual del pezón puede dar lugar a lo que se conoce como galactorrea, que es la existencia de un flujo de leche no intencional que lleva a una producción normal de esa.

Ventajas de la lactancia erótica

Como parafilia ha sido calificada la citada lactancia erótica que es practicada por muchas parejas ya que consideran que la misma trae consigo una larga lista de ventajas, entre las que podemos destacar las siguientes:

Aporta una gran cantidad de placer sexual para quienes la realizan. Y es que, en el caso de la mujer, no hay que olvidar que los senos cuentan con muchas terminaciones nerviosas.

De la misma manera, se resalta que es un juego erótico que puede despertar la líbido de las dos personas. Así permite dar rienda suelta a la pasión, desarrollar la imaginación e incluso disfrutar al máximo de las sensaciones corporales.

No menos relevante es que se considera que la lactancia erótica permite que la pareja cree un gran vínculo de intimidad.

Otros datos de interés

Además de todo lo expuesto, no podemos pasar por alto otra serie de aspectos relevantes sobre esta práctica que nos ocupa, tales como los siguientes:

Asociaciones como Breastfeeding Medicine Academy, situada en Los Ángeles (California), indican que esta parafilia trae consigo que el miembro de la pareja que tome la leche materna se ve enormemente beneficiado. ¿Por qué? Porque esa leche le puede ayudar a mejorar lo que es su rendimiento a nivel físico y mental.

Publicaciones como "The Journal of Constuctivist Psicology" han venido a dejar patente que esa ayuda a generar una mayor unión sentimental entre la pareja, al tiempo que permite desarrollar el erotismo.

De la misma manera, se establece por distintos expertos en esta práctica o juego sexual que reduce los riesgos de que la mujer contraiga cáncer de mama debido a la estimulación del pezón, en concreto.

Poner en práctica la lactancia erótica es algo que debe decidir la pareja con total libertad y de hacerlo disfrutarla en su intimidad. Eso sí, hay que tener en cuenta que provocar la innecesaria producción de leche puede traer consigo consecuencias nada positivas para la salud de la mujer. En concreto, le puede generar desde dolores de cabeza hasta dificultades en la visión pasando por periodos menstruales que desaparecen o que llegan a producirse de manera absolutamente irregular.

¿Qué te parece la lactancia erótica? ¿La conocías o acabas de descubrirla lo que ha hecho que te deje con la boca abierta?