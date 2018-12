Madre deja sola y desnuda a su bebé en el balcón para vengarse de su ex

Cuando pensamos en los padres pensamos en personas que están dispuestas a todo con tal de cuidar y proteger a sus hijos. No obstante, en ocasiones conocemos casos que nada tienen que ver con esa idea que tenemos. Buen ejemplo de ello es que ahora hemos sabido la historia de una madre que deja sola y desnuda a su bebé en el balcón con el único fin de vengarse de su ex.

Sigue leyendo y descubrirás todos los datos.

¿Dónde ha sucedido?

En Rusia es donde ha tenido lugar la historia que ahora se ha hecho viral. En concreto, ha tomado como escenario la ciudad de Balakovo, que es donde residen los protagonistas de la misma.

Los protagonistas

Lamentablemente tres son las personas que en estos momentos se han convertido en noticia y no precisamente por nada positivo:

El bebé, una pequeña de 3 meses que se ha convertido en el instrumento de su progenitora para herir a su progenitor.

que se ha convertido en el instrumento de su progenitora para herir a su progenitor. La madre , una joven de 20 años que no ha dudado en querer vengarse de su ex y hacerle daño utilizando a la hija que tienen en común. Responde al nombre de Elizaveta Klimova.

, una que no ha dudado en querer vengarse de su ex y hacerle daño utilizando a la hija que tienen en común. Responde al nombre de Elizaveta Klimova. El padre de la criatura, un varón de 28 años llamado Aleksandr Potryasov, que ha visto como su ex pareja ha utilizado a su hija para herirle.

El origen del caso

Según han publicado distintos medios de comunicación, el punto de partida de esta historia se encuentra tiempo atrás. Concretamente hay que remontarse a la relación que mantuvieron los dos adultos y que, al parecer, era tan tensa que, al final, han acabado divorciándose. Una situación que lo que ha traído consigo es que la tensión entre los dos se incremente de manera notable. Tanto es así que la mujer decidió hacer daño a su ex pareja utilizando a su hija.

Madre deja sola y desnuda a su bebé

La manera que tuvo esa mujer de herir a su antiguo marido no fue otra que optando por desnudar a la pequeña bebé de 3 meses y dejándola sola en el balcón de casa. Una situación que hizo que la niña tuviera que soportar unas bajas temperaturas durante el tiempo que permaneció así.

Luego, la joven procedió a tomar una fotografía de su hija en ese estado para, acto seguido, enviársela a su ex con el siguiente mensaje: “Ven a verla por última vez. La encerré en el balcón. Se está quedando fría. Me sacaba de quicio”.

La reacción del padre

El padre de la pequeña lo que hizo nada más recibir esa instantánea fue proceder a colgar la misma en su perfil de la red social Facebook. ¿Para qué? Según ha dado a conocer a los medios, lo hizo porque consideró que era la manera de poder quitarle la custodia de la niña a su mujer. Así, ha llegado a exponer que “estoy cansado de pensar que podría matar de frío a la niña o tirarla a la calle”.

Medidas

A raíz de esa publicación, la fotografía llegó a manos de la Policía. De ahí que rápidamente se pusiera en marcha un proceso para poder determinar si la bebé se encontraba en peligro o cuál era el estado en el que se hallaba exactamente. Así, se ha procedido a que varios médicos examinen a la pequeña y los resultados han determinado que el estado de la niña es igual al de cualquier otro bebé de su misma edad.

Eso sí, las últimas informaciones que se han procedido a publicar en distintos medios de comunicación de Rusia es que la madre sí ha tenido consecuencias a los actos llevados a cabo. En concreto, se ha dado a conocer que ha sido acusada de incumplimiento de las responsabilidades que tiene como madre. Y esto lo que ha supuesto es que ahora tenga que hacerle frente a una correspondiente multa.

Ahora, quedará por saber si los padres, concretamente ella, deciden dejar atrás el rencor que le tienen a su ex pareja y toman la decisión de no utilizar bajo ningún concepto a su hija como un “instrumento” para herirse mutuamente. Al fin y al cabo, ¿qué culpa tiene la menor de que la relación entre sus progenitores no saliera como ellos podían esperar?