El extraño caso de un bebé al que le crece un colmillo en una noche

Es cierto que cada pequeño tiene un ritmo en cuanto a la aparición de sus dientes. No obstante, no es menos cierto que ahora se ha hecho viral un caso que sorprende en ese sentido porque es realmente extraño. Nos estamos refiriendo al singular caso de un bebé al que le crece un colmillo en una noche.

¿Dónde ha sucedido?

En Irlanda es donde ha tenido lugar esta historia que ahora se ha convertido en viral. Más en concreto ha tomado como escenario Drogheda, que es donde reside la familia que ahora ha pasado a formar parte de la actualidad en redes sociales y medios de comunicación.

Los protagonistas

Además de lo indicado, podemos establecer que tres son los protagonistas de esta historia que ahora nos ocupa:

Oscar O´Byrne , que es el bebé de once meses que cuenta con un peculiar colmillo.

, que es el que cuenta con un peculiar colmillo. Tara y Brian O´Byrne, los padres del pequeño que aún no pueden creer lo que ha sucedido.

El origen del caso

El punto de partida de esta historia se encuentra varios días atrás. Llegó la noche y Tara llevó a dormir a su hijo a la correspondiente cuna, mientras ella hacía lo propio en su cama.

En torno a las 7 horas de la mañana, el pequeño se puso a llorar de forma intensa. La progenitora pensó que sucedería como cada día, que en ese momento le pondría el chupete y su hijo volvería a dormirse plácidamente durante al menos otra hora más.

Sin embargo, en esta ocasión no funcionó y Oscar seguía llorando de forma desconsolada. Por eso, optó por sacarlo de la cuna, le cambió el pañal y se propuso darle de comer. No obstante, fue en ese instante cuando descubrió que tenía algo muy extraño en la boca.

Descubre algo inaudito: le crece un colmillo en una noche

Como hemos mencionado, Tara al ir a alimentar a su hijo fue cuando descubrió algo inesperado en la boca de este. Procedió a abrirle esta para ver bien lo que tenía y con lo que se topó fue con un colmillo. Sí, sí, como lo has leído. Le había crecido claramente un colmillo en la zona superior de sus encías. Un hecho que la mujer no podía creer porque, como ha manifestado en algún medio de comunicación que ha procedido a entrevistarla, ese le apareció en una sola noche.

Precisamente por toda la singularidad del caso, esta se encontraba totalmente incrédula y sin saber qué hacer.

El bebé al hospital

Sorprendida e incluso “perdida”, la mujer no dudó en explicarle a su marido lo sucedido y así procedieron a llevar a su hijo hasta el Hospital Nuestra Señora de Lourdes. Sin embargo, no encontraron la ayuda que necesitaban. Y es que los médicos, al parecer según la madre, estaban tan desconcertados que básicamente lo que hicieron fue discutir entre ellos sobre si lo que tenía el bebé era un colmillo o no.

Ante esa situación, Tara y Brian procedieron a llevar a su pequeño al Hospital de Temple Street y allí se pudo conseguir que el bebé fuera atendido por uno de los mejores dentistas. Este profesional procedió a extraerle el diente. No obstante, no dudó en fotografiar ese colmillo antes y después de la extracción porque se encontraba realmente sorprendido. Y es que jamás había sido testigo de algo similar, estaba ante un caso inaudito y fascinante para él.

¿Y ahora?

El pequeño Oscar sigue su vida como si nada. No obstante, sus padres no han dudado en quedarse con el colmillo y guardarlo a buen recaudo para así poder enseñárselo a su hijo cuando crezca. Y es que no todo el mundo puede contar que siendo un bebé le salió tan singular pieza dental de la noche a la mañana.

Esos adultos también han reconocido que, al principio, se asustaron mucho por la situación. Sin embargo, ahora han conseguido sacar a relucir su sentido del humor y califican todo lo sucedido como una verdadera “locura”.

¿Qué te ha parecido a ti este caso? ¿Conocías alguna historia parecida a esta o la que te hemos contado ha conseguido sorprenderte de forma clara y contundente?