Niño de 3 años muere tras sufrir un traumatismo por saltar en la cama

Que los pequeños quieren jugar en todo momento es algo normal, como también lo es que deseen saltar en la cama. Sin embargo, es muy importante saber que esa acción tan aparentemente inofensiva puede traer consigo trágicas consecuencias. Buena muestra de eso es que un niño de 3 años ha muerto tras sufrir un traumatismo precisamente por estar saltando sobre una cama.

Sigue leyendo y conoce todos los detalles al respecto.

¿Dónde ha sucedido?

En Valencia es donde ha tenido lugar el suceso que ahora ha saltado a los medios de comunicación de nuestro país. Más, en concreto, ha tomado como escenario la localidad de Chiva, situada a unos 30 kilómetros de la capital, que es donde reside la familia que en estos momentos está viviendo uno de los trances más duros de su vida.

El protagonista

Sin lugar a dudas, la figura en torno a la cual gira este caso y que, además, es la víctima es un niño de tan solo 3 años de edad. Un pequeño que ha visto como una acción tan divertida como saltar en la cama le ha costado la vida.

El origen de la historia

Aunque ha sido ahora cuando se ha dado a conocer la historia, lo cierto es que la misma tuvo lugar este pasado domingo. Al parecer, en la mañana de este día, la familia se encontraba en casa y el menor tenía ganas de jugar. ¿Qué se le ocurrió hacer? Algo que todos hemos hecho de pequeños como es saltar en la cama.

Sin embargo, el cruel destino quiso que este pequeño sufriera un daño que acabó siendo mortal.

Sufre un traumatismo por saltar en la cama

Al parecer, según se ha hecho público, al saltar sobre la cama llegó un momento que se desequilibró. Esta situación propició que se cayera y que se golpeara con mala suerte en el cuello. De ahí que el niño sufriera un fortísimo traumatismo.

Su familia asustada no pudo hacer otra cosa que acudir a su ayuda. Sin embargo, al ver que el menor no reaccionaba procedió a llevarlo de manera urgente hasta el centro de salud más cercano. Los médicos que atendieron al pequeño al ver la gravedad de su estado, por su parte, optaron por llamar de forma rauda al Centro de Información y Coordinación de Emergencias para solicitar una unidad SAMU (Servicios de Atención Médica de Urgencia).

Aviso a emergencias

Los profesionales médicos del mencionado SAMU acudieron de manera inmediata a la llamada e hicieron todo lo que estaba en su mano para poder salvar al pequeño. De ahí que, según se ha dado a conocer a través de diversos medios de comunicación, procedieran a acometer las habituales maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Unos 45 minutos, aproximadamente, pasaron estos médicos realizando las mencionadas maniobras para intentar que el menor no falleciera. Sin embargo, lamentablemente no resultaron efectivas y no pudieron recuperar sus constantes vitales. Y es que el fuerte traumatismo que sufrió en el cuello fue de tal gravedad que acabó con su vida.

Últimos datos

Según las últimas informaciones, al menor se le va a tener que realizar la autopsia para poder determinar de forma oficial lo que es la causa de su fallecimiento. No obstante, todo parece indicar que ese golpe que sufrió al saltar sobre la cama fue el responsable de su trágica muerte con solo 3 años de edad.