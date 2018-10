Día Mundial de la Sonrisa 2018: Películas que sacarán tu mejor sonrisa

Hoy, 5 de octubre, además de ser el Día Mundial de los Docentes también es el Día Mundial de la Sonrisa. Una fecha esta última especial que nos tiene que llevar a ver la vida de manera positiva o, al menos, a celebrarla.

Lo primero que vamos a hacer es conocer el punto de partida de tan singular celebración. Pues bien, debes saber que su origen se encuentra en la década de los años 90. En concreto, fue Harvey Ball, el artista creador del famoso “smiley”, el que impulsó el poder celebrar el primer viernes de cada mes de octubre esta fecha conmemorativa. Y así fue. Es más, cada año con motivo de esta fecha se lleva a cabo esta celebración organizando una larga lista de actos, entre los que podemos destacar los siguientes:

Se recaudan fondos para acometer distintas obras de caridad.

Se fomenta la alegría.

De la misma manera se apuesta por concienciar a todo el mundo de que, al menos por un día, sean amables y atentos con los demás.

Ventajas de sonreír

Esta fecha nos debe hacer darnos cuenta de que hay que sonreír, aunque cueste. ¿Por qué? Porque esa acción tan sencilla trae consigo importantes beneficios como pueden ser los siguientes:

Nos hace ver la vida con mayor positividad .

. Es una buena manera de facilitar que nos relacionemos con más personas e incluso que procedamos a hacer más amistades.

e incluso que procedamos a hacer más amistades. Con una sonrisa nos sentimos más felices e incluso podemos hacer más felices a quienes tenemos delante.

e incluso podemos hacer más felices a quienes tenemos delante. Ni que decir tiene que, a nivel de salud, se considera que sonreír contribuye a mejorar no solo nuestro estado de ánimo sino también nuestro corazón.

Asimismo, es una buena manera de poder mover y fortalecer nuestros músculos .

. Por supuesto, no hay que pasar por alto que es una manera de lograr que nos sintamos más atractivos.

Consejos para disfrutar y tener siempre una sonrisa

Es cierto, que podemos tener en nuestra vida motivos más que suficientes para no sonreír, para estar tristes. No obstante, no es menos cierto que debemos hacer todo lo que está en nuestra mano para tener una sonrisa en algún momento de cada día. Y es que hemos visto que son muchos los beneficios que esa trae consigo.

En concreto, eso lo podemos conseguir con acciones como las siguientes:

Debemos aprovechar al máximo el tiempo junto a los hijos, sobrinos o nietos porque estos, en cualquier momento, nos sacarán una sonrisa o nos harán reír a carcajadas.

Siempre hay que pensar en las cosas positivas que tenemos en la vida y rememorarlas con una sonrisa en el rostro.

y rememorarlas con una sonrisa en el rostro. En la medida que sea posible, hay que quitarse de la mente los pensamientos negativos .

. Es importante encontrar a diario un programa de televisión, una película o una revista que tengan algún elemento de comedia que nos haga reír.

Realizar alguna actividad divertida con la pareja, la familia o los amigos.

con la pareja, la familia o los amigos. Hay que mirarse al espejo y recordar uno de los momentos de nuestra vida que más nos hicieron reír. Seguro que la sonrisa aparece casi de forma inmediata en nuestra boca.

Navegar por la Red y entretenerse con memes. Seguro que con más de uno la risa se escapa.

Películas para ver en familia en el día de la sonrisa

Como hemos mencionado, hay que intentar reír todos los días. No obstante, hoy se puede conmemorar el Día Mundial de la Sonrisa visualizando en familia alguna película apropiada para ello. En concreto, nos estamos refiriendo a filmes tales como los siguientes:

“Dos por el precio de una” (1995).

“Ace Ventura: detective de mascotas” (1994).

“Toy Story” (1995).

La saga “Shrek”.

“Una noche en el museo” (2006).

“La loca historia de las Galaxias” (1987)

“La máscara” (1994)

Frases célebres sobre la sonrisa

Para acabar con este artículo, vamos a darte a conocer algunas frases célebres sobre la importancia de la sonrisa: