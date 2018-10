Una bebé de 21 meses muere tras ser olvidada en el interior del coche por su padre

Lamentablemente muchos son los casos que han tenido lugar en los últimos años de bebés dejados dentro de los vehículos familiares que han acabado de manera trágica. Y a esos acaba de sumarse uno más. Nos estamos refiriendo al hecho de que una bebé de 21 meses ha muerto tras ser olvidada en el interior del coche por su padre.

Sigue leyendo y podrás conocer todos los datos al respecto.

¿Dónde ha sucedido?

En Madrid es donde ha tenido lugar este suceso que ha conmocionado a todo el país. Más en concreto ha tomado como escenario la calle Ana de Austria, que pertenece al barrio de Sanchinarro.

Los protagonistas

Tres podemos decir que son las figuras que lamentablemente se han convertido en noticia por este trágico suceso:

La bebé de 21 meses que ha fallecido después de haber pasado siete horas dentro del coche familiar.

que ha fallecido después de haber pasado siete horas dentro del coche familiar. El padre de la menor que, parece ser, se despistó y se olvidó a su hija dentro del automóvil.

de la menor que, parece ser, se despistó y se olvidó a su hija dentro del automóvil. La madre de la pequeña que ha sido la que la ha encontrado en el interior del vehículo.

El origen del caso

Aunque ha sido ahora cuando se ha dado a conocer la noticia, fue ayer cuando se produjeron los hechos. Al parecer por la mañana el padre introdujo a su hija en el coche y se dispuso a llevarla a la guardería (Centro Infantil Ana de Austria), situado en el mencionado barrio de Sanchinarro. A las 9 horas fue cuando estacionó el coche en la citada calle Ana de Austria, junto al centro escolar de la pequeña. Sin embargo, presumiblemente por un despiste, no sacó a su hija del vehículo para llevarla a esa escuela.

Lo que hizo fue cerrar el automóvil, dejarlo estacionado en esa rúa y marcharse en metro hasta su trabajo dejando olvidada dentro de aquel a la bebé de poco más de año y medio.

Muere tras ser olvidada en el interior del coche por su padre

En torno a las 15:50 horas de la tarde, la madre de la pequeña llegó a la guardería para recoger a su hija. Sin embargo, allí le explicaron que nadie había llevado a la niña. Por eso, sin pensárselo dos veces, llamó a su marido para saber qué había sucedido. Al hablar con su mujer fue cuando se dio cuenta de que se había olvidado a la menor dentro del coche. Una situación que hizo que su esposa, que llevaba en el bolso una segunda llave del vehículo familiar, procediera a dirigirse rauda hasta el automóvil.

Al llegar hasta él y abrirlo se encontró con el hecho de que la bebé había muerto. Rápidamente se avisó a emergencias y en pocos minutos se personaron en el lugar de los hechos sanitarios del Samur-Protección Civil.

Reanimación sin éxito de la bebé

Los profesionales médicos que acudieron al aviso no dudaron en proceder a practicar a la pequeña hasta 45 minutos de maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentablemente no sirvió de nada porque la bebé había fallecido durante las siete horas que había permanecido dentro del vehículo, sin agua, sin alimento y posiblemente sometida a altas temperaturas.

Investigación

Como no podía ser de otra manera, la Policía Nacional ha abierto una investigación para poder esclarecer los hechos acontecidos así como el responsable de los mismos. En concreto, se ha procedido a la detención del padre por un caso de homicidio imprudente. No obstante, según lo que se ha publicado en varios medios de comunicación, por el momento no se le ha podido tomar declaración debido a que se encuentra hundido a nivel emocional por lo sucedido. De ahí que esté recibiendo asistencia psicológica.

Caso similar este verano en Mallorca

El caso de esta bebé nos viene a recordar a otro que tuvo lugar este pasado verano en Mallorca, concretamente en Manacor. Lo que sucedió fue la muerte de una pequeña de tan solo diez meses de edad debido a que sufrió un fuerte golpe de calor tras ser olvidada en el coche por su abuelo. Ocho horas fue las que pasó la pequeña dentro del vehículo de ese familiar que, por un despiste, se le pasó por alto que viajaba en el mismo con su nieta.