Adolescente lanza a su recién nacido desde un quinto piso y el bebé ¡sobrevive!

Hay noticias relacionadas con bebés que consiguen sorprendernos y convertirse en virales rápidamente. Y una de estas es precisamente con la que nos hemos despertado. Nos estamos refiriendo al caso de la adolescente que lanza a su recién nacido desde un quinto piso y el bebé logra sobrevivir.

Sigue leyendo y podrás conocer todas las particularidades de este caso.

¿Dónde ha sucedido?

En Asia es donde ha tenido lugar esta historia que ha conmocionado a todo el mundo. Más en concreto, ha tomado como escenario el centro de Tailandia, que es donde se produjeron los hechos que han pasado a ser virales.

Los protagonistas

Sin lugar a dudas, dos son las figuras en torno a las cuales gira este caso:

La adolescente que, tras convertirse en madre, no dudó en deshacerse de su bebé .

. El recién nacido que, gracias a un verdadero milagro, ha conseguido sobrevivir a la compleja situación vivida.

El origen de la historia

Aunque ha sido hoy cuando se ha dado a conocer este caso, lo cierto es que fue el lunes cuando tuvo lugar. En concreto, según se ha informado desde medios de comunicación locales y fuentes policiales, la adolescente que se encontraba embarazada se puso de parto. Una circunstancia que la llevó a refugiarse para no ser vista por la gente de la zona en la que se encontraba y dar a luz sola, sin asistencia médica de ningún tipo.

Lanza a su recién nacido desde el quinto piso

No se sabe aún cómo lo hizo, lo que está claro es que la joven no quería tener a ese bebé que acababa de traer al mundo. Por esa circunstancia, accedió a un edificio del centro de Tailandia y, desde el quinto piso, procedió a tirarlo. Su objetivo no era otro que hacer que perdiera la vida.

Sin embargo, lo que esa muchacha no esperaba era que el pequeño consiguiera sobrevivir. Sí, puede parecer increíble, pero es cierto. Al parecer en esa caída tuvo la suerte de caer sobre un montón de hojas de plátano que fueron las que amortiguaron la misma y evitaron que pudiera fallecer.

El bebé es encontrado

Al poco de ser arrojado desde la quinta planta del edificio, el recién nacido comenzó a llorar de forma desconsolada. Una situación que provocó que los vecinos del mismo oyeran ese llanto y no dudaran en intentar encontrar de dónde procedía. Por ese motivo, comenzaron a buscar y pronto dieron con el pequeño, que estaba encima de esas hojas de plátano y que aún contaba con la placenta y el cordón umbilical unidos.

De manera rauda, procedieron a alertar a la policía, que rápidamente se personó en el lugar de los hechos así como profesionales sanitarios. Estos realizaron un primer examen al bebé y pudieron certificar que se encontraba bien y solo contaba con una serie de lesiones leves. No obstante, procedieron a trasladarlo de forma inmediata hasta el hospital para que pudiera ser atendido de esos daños y, además, fuera sometido a las correspondientes revisiones y pruebas que se le realizan a todo recién nacido.

La investigación

Como no podía ser de otra manera, a raíz de lo acontecido, las autoridades policiales han abierto una investigación para esclarecer los hechos. Investigación que ahora les está llevando a intentar reunir el mayor número de pistas y de testigos para poder dar con el paradero de la adolescente, de la madre del bebé que nada más traerlo al mundo intentó acabar con su vida.

Por el momento, lo que han podido descubrir es que se trata de una joven que, antes de dar a luz sola y escondida, fue vista por la zona. En concreto, se la vio caminando con dificultad, posiblemente debido a que se encontraba de parto.

Esa mujer, en el momento que sea encontrada por las autoridades, será detenida y se enfrentará a los correspondientes cargos por un presunto delito de intento de asesinato.

Mientras se da con su paradero, el recién nacido se encuentra en el hospital recibe las atenciones médicas necesarias en pro de que pueda recuperarse de sus lesiones. Habrá que esperar para saber qué es de él, quién se encarga de acogerlo, y cómo será la vida que tiene por delante.