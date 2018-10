Últimas novedades y cambios en Youtube Kids

Si recurres al empleo de la tecnología para entretener a tus hijos y también para que estos aprendan y se lo pasen en grande, seguro que conoces Youtube Kids. Si es así, te interesa seguir leyendo. ¿Por qué? Porque, a continuación, te vamos a descubrir cuáles son sus últimas novedades y cambios.

De la misma manera, si aún no has usado esa herramienta con tus pequeños también debes continuar el artículo para conocerla y saber si te puede ser útil o no.

¿Qué es Youtube Kids?

Si aún no conoces Youtube Kids, debes saber que se trata de un servicio de vídeos que tiene como público a niños de todo el mundo. Es una app, compatible con tablets y teléfonos móviles que cuenten con los sistemas operativos Android e iOS, que da la oportunidad a los más pequeños de navegar por la misma para encontrar los archivos multimedia que más les puedan interesar y sin peligro de que puedan acceder a contenido inapropiado.

Hay que establecer que son los padres los que se encargan de configurar esta aplicación de cara a que sus hijos puedan disfrutar de vídeos que se ajusten a sus edades.

Cambios en la plataforma

Como hemos mencionado al principio del artículo, recientemente se ha procedido a modificar Youtube Kids. En concreto, se han introducido una serie de mejoras con el propósito de que el servicio que se ofrece sea mucho más completo, seguro y entretenido si cabe. Exactamente entre los cambios incorporados podemos destacar los siguientes:

Contenido aprobado por los padres

El pasado mes de abril fue cuando ya se dio a conocer que Youtube Kids iba a incorporar la posibilidad de que los padres pudieran aprobar el contenido que podían ver sus hijos. Y hace nada es cuando se ha puesto en funcionamiento esa opción, que lleva a que los adultos se metan en el perfil de sus pequeños y, desde el apartado “Ajustes”, puedan seleccionar la opción de que solo se muestre el contenido que ellos indiquen, el que aprueben.

Esta opción lo que supone, por tanto, es que los menores no puedan buscar vídeos por su cuenta sino que solo vean los que sus padres han aprobado como adecuados. Es decir, los adultos pueden indicar de forma manual cada vídeo o cada canal que consideran que puede ser visualizado por los pequeños de la casa.

El proceso es muy sencillo. En concreto, desde la citada pestaña de “Ajustes”, los progenitores gracias a pulsar el botón “+” pueden indicar el vídeo o canal que van a permitir que sea visto por sus hijos.

Por el momento, esta posibilidad únicamente se puede disfrutar en los dispositivos móviles que posean el sistema operativo Android. No obstante, se espera que muy pronto también se pueda emplear con los que tiene iOS.

Un cambio este realmente notable que pretende conseguir que los adultos estén más tranquilos con respecto al uso por parte de los niños de Youtube Kids y al hecho de que no puedan acceder a contenido inadecuado.

Nueva experiencia para los pequeños con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años

De la misma manera, no podemos pasar por alto que también esta app o plataforma ha optado por introducir una versión especial para niños con edades entre los 8 y los 12 años. Gracias a la misma se les ofrecen vídeos, juegos o música acorde a aquellas.

Los padres, a través de la opción “Older”, son los que pueden determinar que sus hijos pueden hacer uso de esta propuesta que, por el momento, solo está disponible en Estados Unidos. Sin embargo, se espera que muy pronto llegue a otros rincones del mundo.

Polémicas pasadas

Con estos cambios introducidos, lo que se espera desde Youtube Kids es acabar con situaciones vividas tiempo atrás que pusieron en jaque a la aplicación. Nos estamos refiriendo los casos de menores que haciendo utilización de esa plataforma accedieron a contenido inapropiado para su edad, en concreto, pudieron ver vídeos pornográficos.

No obstante, otras polémicas pasadas fueron el que no separara el contenido en sí de la publicidad o que en medio de capítulos de series aparecieran anuncios de juguetes y artículos sobre esas, por ejemplo.

Habrá que esperar para saber si estas modificaciones introducidas consiguen satisfacer o no a los padres y a los hijos.