Si hay un tema en materia infantil que ha suscitado y sigue suscitando una gran polémica en todo el mundo es el de las vacunas. Y es que frente a los padres que no dudan en seguir a rajatabla con sus hijos el calendario de vacunación, hay otros que tienen claro que no van a inyectarles las citadas a sus pequeños porque consideran que son más graves las consecuencias que pueden tener que óptimos los beneficios. Una circunstancia que ahora ha vuelto a cobrar actualidad porque las guarderías de Holanda podrían llegar a rechazar a menores no vacunados.

Sí, como lo has leído. A continuación, te contamos todos los detalles.

El momento actual

Para poder entender esa posible medida, hay que tener en cuenta que en estos momentos la ley que está vigente en Holanda no permite que las guarderías rechacen a menores no vacunados. Es más, si lo hicieran estarían incurriendo, tal y como se encuentra la legislación, en marginación por motivos ideológicos.

No obstante, también hay que saber que en el citado país europeo se ha producido una notable caída del número de familias que siguen a rajatabla lo que es la vacunación. Circunstancia esta que quiere ser reducida de forma clara y contundente por las autoridades sanitarias del lugar.

Posible cambio en guarderías respecto a menores no vacunados

Partiendo de que cada vez menos familias holandesas vacunan correctamente a sus hijos y de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece la necesidad de que el 95 % de la población debe estar vacunada para garantizar la inmunidad de todos, el gobierno de Holanda ha decidido tomar cartas en el asunto. Sí, porque allí solo el 90,2 % de los pequeños de 2 años están vacunados.

En concreto, ese gobierno se encuentra ahora trabajando en un plan para reducir esa caída de familias que no apuestan por las vacunas. Se trata de un proyecto de ley que viene a establecer, entre otras cosas, que las guarderías puedan rechazar a un pequeño como alumno si no tiene puestas las vacunas mínimas exigidas. Y es que se considera que si no cuenta con esas está poniendo en peligro la salud del resto de menores que estén con él en clase. Sí, porque les estará exponiendo a contagios de enfermedades, por ejemplo.

Ahora quedará esperar para ver si ese proyecto de ley sale adelante o no. Lo que es cierto es que ya ha contado con el respaldo de formaciones políticas como D66, VVD o CDA, entre otras. Asimismo hay que saber que el mismo también consistiría, por ejemplo, en ofrecer a los padres la mayor información posible acerca de la importancia de las vacunas y de las características de estas. Y es que se considera que información aumentaría el número de progenitores dispuestos a que se las inyecten a sus hijos.

Más datos de interés

Además de todo lo expuesto hasta el momento sobre la vacunación y el plan holandés, podemos destacar otra serie de aspectos relevantes como son los siguientes:

El proyecto del mencionado país europeo pretende además darle seguridad y tranquilidad a los padres de los bebés de la guardería. Eso sin pasar por alto que también les facilita la labor a los cuidadores de los pequeños en ese tipo de centros educativos.

En los últimos tiempos, en Holanda han aumentado los casos de niños afectados por rubeola, sarampión o incluso paperas .

. Durante los primeros seis meses de este año 2018, ha aumentado de forma considerable el número de personas afectadas por sarampión en Europa. Así, si en 2016 se registraron 5.000 casos y en 2017 hubo 24.000, en este tiempo de 2018 el número asciende a 41.000 personas.

La OMS considera que el principal responsable del incremento del número de casos del citado sarampión es la caída en el número de vacunas contra el mismo.

Después de todo lo expuesto, lo que quedará será esperar para ver qué se decide hacer en Holanda y si, a partir de ahora, se permite a las guarderías el poder rechazar a niños como alumnos si no cumplen con unos mínimos con respecto a la vacunación.

¿Qué te parecería que una propuesta como esa llegara a España? ¿Estarías a favor o en contra de la misma?