Dafne Fernández celebra el primer mes de su bebé reivindicando la lactancia

Al igual que son muchas las celebrities que se encuentran ahora embarazadas, como sería el caso de Natalia Sánchez o Patricia Montero, hay otras que están disfrutando de sus primeros meses como mamás. Y este sería el caso de la actriz Dafne Fernández, que ahora está celebrando el primer mes de vida de su bebé. Un fecha muy especial que, además, ha querido festejar reivindicando la lactancia.

El primer mes del bebé y reivindica la lactancia

Hace unas horas la intérprete de la película “Perfectos desconocidos” y ex concursante de “Masterchef Celebrity 3” ha sido cuando ha querido compartir con todo el mundo que su bebé, el pequeño Jon, ha celebrado su primer mes de vida. Lo ha hecho subiendo una fotografía a su perfil en Instagram.

En esa imagen se ve a Dafne no solo portando a su hijo en brazos sino dándole el pecho. Y es que con esa, que ha acompañado del mensaje “1 MONTH” (UN MES), ha querido celebrar esa fecha tan especial al tiempo que reivindicar lo que es la lactancia materna. Una lactancia que en los últimos años, por distintas circunstancias, ha sido muy criticada cuando se ha llevado a cabo en lugares públicos ocasionando situaciones realmente “rocambolescas”.

Más de 36.000 “me gusta” ha conseguido reunir ya esta publicación de Fernández que, además, ha logrado multitud de mensajes de enhorabuena tanto por el cumple-mes de su bebé como por el hecho de haber subido una fotografía dándole el pecho. En concreto, entre los comentarios más significativos destacan algunos como estos:

“Me encanta esa foto. Es de lo más maternal. Amor del más puro, como ese ninguno. Guapa”.

“No hay cosa más bonita que darle el pecho a tu hijo donde y cuando quieras, notar como le das de comer te llena el alma!”.

“Ole tú y la lactancia materna siempre”.

“Qué manera más bonita de utilizar la popularidad, teta power! Enhorabuena, Dafne”.

“Jamás veré nada más bonito que una madre amamantando a su bebé!!!”.

“Muchísimas felicidades por ese primer mes a tu muñequito. Cómo pasa el tiempo ¿eh? Jajaja. Qué foto más preciosa y más tierna, no habrá nada en este mundo algo tan maravilloso que ver a una madre amamantar a su pequeño ya sea en público o donde sea. Una foto súper hermosa. Os mando un besazo a los dos”.

Encantada con su hijo

Desde que Dafne Fernández fuera mamá junto a su marido, el fotógrafo Marío Chavarría, ha tenido menos presencia en las redes sociales porque ha estado dedicada por completo a su bebé. Y es que no puede estar más encantada con su pequeño Jon, que se ha convertido en el motor de su vida. Buena muestra de eso es una imagen que subió hace unos días, en la que se veía que estaba radiante paseando por la calle junto a su hijo, que iba en su carrito.

Una imagen esa que acompañó de este sencillo pero sincero mensaje: “Es increíble ver la vida desde esta perspectiva. Es como volver a nacer”.

Recién expulsada de “MasterChef Celebrity 3”

Este primer mes de vida de Jon ha coincidido con la emisión del programa “MasterChef Celebrity 3” en el que Dafne Fernández ha participado. La pasada semana fue cuando los espectadores del espacio se toparon con la expulsión de la actriz, después de haber sido la ganadora de la primera prueba de ese programa. Una expulsión que entristeció muchísimo a la protagonista, que estaba embarazada durante la grabación del concurso culinario, y también a su compañera Ona, que no pudo evitar las lágrimas.

Eso sí, parece que no todos los concursantes se sintieron igual ante la despedida de la intérprete. Este sería el caso de Carmen Lomana, que vivió un desencuentro con ella durante el programa, y de Mario Vaquerizo. Este, marido de Alaska y líder del grupo “Nancys rubias”, ha manifestado en una entrevista su opinión acerca de la postura de Dafne durante el concurso: “Había una persona que quería estrategia y yo le dije que esto no era como otros programas. Aquí lo que hay que saber es cocinar y divertirse. El formato no va por ahí y así estás, que te han echado la segunda”.