Bebé hospitalizado en Santiago por presuntos malos tratos

Hay noticias de bebés que, a veces, consiguen emocionarnos o sacarnos una sonrisa y otras que, sencillamente, nos ponen el vello de punta y nos horrorizan. Y precisamente una de esas es la que se ha dado a conocer hoy. Nos estamos refiriendo al bebé hospitalizado en Santiago por haber recibido presuntos malos tratos.

¿Dónde ha sucedido?

Como te hemos expuesto al principio del artículo, esta historia tiene lugar en la ciudad de Santiago de Compostela. Más en concreto toma como escenario el Complejo Hospitalario de dicha urbe, que es donde se encuentra hospitalizado el bebé.

Los protagonistas

Tres podemos exponer que son las principales figuras en torno a las cuales gira este caso que se ha convertido rápidamente en viral y está ocupando numerosas páginas en los medios de comunicación:

El bebé, de algo menos de dos meses de edad , que se encuentra hospitalizado en estado muy grave.

El origen de la historia

Hace unos días es cuando se produjo el punto de partida de este caso. En concreto, lo que sucedió fue que los mencionados progenitores se personaron en las urgencias del mencionado hospital gallego con su bebé. Pidieron a los médicos que le atendieran porque no se encontraba nada bien. En concreto, expusieron que vomitaba todo lo que comía y que no dejaba de llorar.

Médicos activan el protocolo por presuntos malos tratos

Los doctores que procedieron a atender al menor no dudaron en realizar una primera exploración para luego tomar la decisión de realizarle un estudio de tipo radiológico. En concreto, el TAC dejó claro qué sucedía: tenía dos hemorragias internas. Exactamente contaba con una de tipo retiniano y con otra intracraneal. Dos situaciones que se ajustan perfectamente a las consecuencias de lo que se conoce como síndrome del bebé sacudido. De ahí que desde el hospital, como así es necesario, se procediera a activar el pertinente protocolo por presuntos malos tratos.

El síndrome del bebé sacudido

Si no sabes de qué se trata, debes conocer que el síndrome del bebé sacudido es la situación que se produce cuando los padres o cualquier persona de su entorno no duda en zarandear al pequeño porque no deja de llorar, por ejemplo. Esa situación de frustración, de nervios o “desesperación” hace que “agiten” al menor y eso lo que trae consigo son consecuencias realmente graves como hematomas, sangrados, inflamaciones del cerebro, golpes del cerebro con lo que es el cráneo…Es más, incluso puede tener lugar lo que se da en llamar desnucamiento.

La investigación

Precisamente porque los daños que sufre el bebé gallego son similares a los que se producen por el mencionado síndrome, el hospital inició el protocolo de malos tratos. Una situación que ha traído consigo que se haya abierto una investigación para poder aclarar lo sucedido tras llegar el caso a manos del pertinente juzgado. En este caso, según han publicado diversos medios de comunicación, los padres del bebé niegan rotundamente haberle infringido daños a su pequeño, como lo demuestra según ellos el hecho de que no presenta ningún tipo de fractura.

De la misma manera, han manifestado que esperan que todo se resuelva pronto y, sobre todo, lo que desean es que su bebé, que sigue ingresado en la UCI del mencionado hospital, salga del estado grave en el que se encuentra y se recupere por completo.

Algunas publicaciones se habían hecho eco de que esta pareja de adultos perdió en el pasado otra hija y apuntaban a que eso había levantado aún más las sospechas sobre aquella. No obstante, los familiares han salido al peso de esa sombra de dudas creada exponiendo que la menor falleció como consecuencia de una meningitis.

Ahora lo único que queda es esperar que el bebé se recupere y que la investigación esclarezca todo lo acontecido.