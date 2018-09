PrenaBelt, el dispositivo para que las embarazadas no duerman boca arriba

La mujer que está esperando un hijo debe cuidarse mucho. Precisamente por esa circunstancia es importante que, entre otras cosas, evite no dormir mucho tiempo boca arriba ya que esto trae consigo consecuencias negativas para la gestación. De ahí que cobre mucho protagonismo y relevancia el nuevo dispositivo que se ha presentado. Nos estamos refiriendo a PrenaBelt que, precisamente, va a ayudar a que las futuras mamás no descansen más de lo recomendado en la citada postura.

Sigue leyendo y lo descubrirás a fondo.

¿Por qué las embarazadas no deben dormir boca arriba?

Como hemos expuesto, no está aconsejado que las embarazadas descansen mucho tiempo boca arriba. ¿Por qué? Básicamente porque se considera que adoptar esa postura, sobre todo a partir del tercer trimestre, va a incrementar de forma notable los riesgos de que pueda producirse la muerte del feto. Sí, porque esa posición trae consigo que no solo la mujer vea como se reduce su capacidad de respiración sino que dificulta la llegada de oxígeno al feto.

De la misma manera, si esa postura no es la idónea es debido también a que puede favorecer que el bebé nazca con bajo peso.

Se crea PrenaBelt

Partiendo de lo expuesto en el apartado anterior, ha quedado patente que no es nada recomendable que la mujer duerma boca arriba. Precisamente por ese motivo y porque se calcula que las embarazadas pasan un cuarto del tiempo que están durmiendo boca arriba, investigadores de la School of Nursing and Midwifery de la University of South Australia, de Adelaida, no han dudado en darle forma a un nuevo dispositivo que evite esa situación.

En concreto, tal y como han procedido a publicar en la revista “Journal of Clinical Sleep Medicine”, han creado PrenaBelt. Un artículo este que va a conseguir evitar que la gestante, mientras duerme, pueda adoptar esa posición que ha quedado muy claro que puede ser perjudicial para su bebé fundamentalmente.

¿Cómo funciona?

Forma de cinturón es la que tiene este producto, por lo que la mujer se lo colocará en torno a su cintura y de forma sencilla gracias al sistema de velcro que posee. Eso sí, PrenaBelt dispone en su parte posterior de una serie de bolas. Circunstancia esta que lo que consigue es que a la gestante le resulte totalmente incómodo el descansar boca arriba, ya que se le “clavarán” las citadas bolas. Por eso, cuando esté durmiendo y se coloque de esa manera la molestia que le generarán esas esferas llevará a que, sin despertarse, cambie de postura y se ponga a dormir de lado. De ahí la utilidad que tiene este artículo que ha sorprendido de forma muy grata en el sector dedicado a la salud y bienestar de las gestantes.

Otros datos de interés

Además de todo lo expuesto, no podemos pasar por alto otra serie importante de aspectos sobre PrenaBelt. Nos estamos refiriendo a algunos como estos:

Los creadores del mismo para comprobar su resultados procedieron a estudiar el sueño de 25 embarazadas, que estaban entre las semanas 32 y 38 de gestación, durante dos noches. En una velada durmieron con el citado artículo puesto y en otra no. Y todo mientras que se les tomaban datos relevantes como la frecuencia cardíaca de ellas y de sus bebés o la saturación del oxígeno, por ejemplo.

Con esa prueba los investigadores descubrieron que las gestantes pasaron de dormir unos 48,3 minutos boca arriba, en la noche sin ese singular cinturón, a solo 28,5 minutos en la velada que sí lo llevaron puesto.

Lo ideal es que la mujer duerma de lado, concretamente sobre el lado izquierdo. Y es que los estudios e investigaciones llevados a cabo en este sentido han venido a indicar que es muy beneficioso por estos motivos:

La embarazada está más cómoda y puede descansar mejor debido al volumen que tiene su vientre.

debido al volumen que tiene su vientre. Se favorece la circulación sanguínea .

. Previene la aparición de varices.

No menos importante es que se considera que evita que la mujer pueda tener que hacerle frente a edemas.

Reduce en un 9 % lo que es la muerte del feto.

¿Qué te parece este nuevo dispositivo que ahora se ha procedido a dar a conocer de manera pública?