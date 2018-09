Todos tenemos en las redes sociales a amigos, familiares o conocidos que están constantemente subiendo imágenes de sus hijos en esos espacios. Y eso viene a dejar patente el resultado al que ha llegado la encuesta “The Age of Consent”, realizada por la compañía de ciberseguridad McAfee. En concreto, esa ha llegado a la conclusión de que los padres ignoran las consecuencias de compartir fotos de los hijos en la Red.

Sigue leyendo y podrás conocer a fondo este trabajo que ha dado lugar a una serie de datos realmente curiosos e incluso preocupantes en cierto sentido.

Datos interesantes de la encuesta

Conocer la realidad de los padres que suben fotografías de momentos de la vida de sus hijos a la Red es lo que ha querido analizar a fondo la mencionada encuesta. Esto ha dado lugar a una serie de datos realmente interesantes como son los que te exponemos a continuación:

El 30 % de los padres no duda en publicar una foto o vídeo de sus hijos como mínimo una vez al día en sus perfiles de las diferentes redes sociales.

El 12 % de los progenitores llega a difundir hasta cuatro o más veces al día vídeos e imágenes de sus pequeños.

Unas cifras estas que vienen a dejar patente la alta exposición a la que se encuentran sometidos estos menores. De ahí que tenga mucho sentido y razón de ser este trabajo acometido desde la mencionada empresa.

Principales conclusiones sobre compartir fotos de los hijos en la Red

Francisco Sancho (Product Partner Manager Consumer and Mobile de McAfee España) ha expuesto que “publicar vídeos y fotos en las redes sociales es una excelente forma de que los padres compartan lo que sucede en sus vidas, con sus seres queridos”. No obstante, también ha manifestado que “la encuesta revela que los padres no son conscientes de lo que publican y de cómo esto puede perjudicar a sus hijos. Si las imágenes compartidas caen en manos equivocadas, se puede llegar a sustraer información sensible como la fecha de nacimiento, el domicilio, colegio o incluso el nombre completo del niño, lo que podría llevar al ciberbullying o al robo de identidad”.

En concreto, las conclusiones interesantes a las que se ha llegado con este trabajo son las siguientes:

El 71 % de los padres sabe que las fotos que sube de sus hijos podrían acabar en manos indeseadas .

. El 58 % de los progenitores considera que está en el derecho de publicar las imágenes sin el consentimiento de sus hijos . Es más, el 22 % de esos adultos cree que los menores no deben determinar si su imagen debe ser publicada. Asimismo, el 19 % de esos mayores considera que esa decisión siempre debe dejarse en sus manos.

La mayoría de los progenitores conocen los riesgos que implica la subida de imágenes de sus hijos a la Red como son la pedofilia (49 %), el acoso (48 %), el secuestro (45 %) y el ciberbullying (31 %).

El 50 % de los padres encuestados afirma que tienen o compartirían alguna foto de sus pequeños con el uniforme escolar, a pesar de saber que eso daría información personal sobre aquellos.

El 70 % de los progenitores reconoce que solo comparte fotos de sus hijos en lo que son sus perfiles privados de las redes sociales.

Además, el 40 % de los padres opina que compartir en la Red fotografías podría avergonzar a sus pequeños . No obstante, considera que a estos no les importará o lo superarán.

Solo el 30 % de los adultos considera la posibilidad de que los menores puedan sentir vergüenza por las fotos que se han subido de ellos.

El 45 % de los padres opina que sus hijos pueden superar cualquier contenido embarazoso frente al solo 14 % de las madres.

Unas conclusiones estas que, desde luego, nos deben hacer pensar acerca de cómo los padres actúan con respecto a la seguridad de sus hijos en la Red. Tanto es así que Sancho no ha dudado en dar un consejo a los progenitores: “Los padres quieren compartir estas imágenes con amigos y familiares a través de las redes sociales, pero deben tener en cuenta los riesgos emocionales y de seguridad que implica publicar esas imágenes en nombre de sus hijos. Además de avergonzarlos, los padres también deben saber que les pueden generar grandes problemas en el futuro. Les aconsejo que lo piensen dos veces antes de compartir públicamente cualquier foto”.