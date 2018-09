Viral: padre denuncia que una médica recetó homeopatía a su hijo

Cuando unos padres descubren que su hijo está enfermo, lo que hacen, sin lugar a dudas, es llevarlo al centro de salud u hospital más cercano para que pueda ser tratado por los grandes profesionales médicos que tenemos en nuestro país. No obstante, un padre que hizo esto los pasados días se topó con una situación absolutamente increíble que no ha dejado de denunciar de varias maneras. Y es que se encontró con el hecho de que la médica que atendió a su pequeño optó por recetarle homeopatía.

Sí, como lo has leído. A continuación, todos los datos:

¿Dónde ha sucedido?

En Madrid es donde ha tenido lugar esta historia que ahora se ha hecho viral porque se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Más en concreto ha tomado como escenario un centro de salud del noreste de la capital española.

Los protagonistas

Tres podemos establecer que son las personas que se han convertido en noticia por lo sucedido:

–Carlos Briones, el padre que ha denunciado la situación y que es científico así como divulgador del CSIC.

–Su hijo, un pequeño de 11 años que se encontraba enfermo.

-La médica que recetó pastillas de homeopatía al menor.

El origen de los hechos

Hace unos días es cuando ha tenido lugar el caso que ahora nos ocupa. Resulta que el hijo de Carlos se encontraba enfermo, ya que contaba con 39,2º de fiebre. Eso sin pasar por alto que manifestaba fuerte dolor al tragar y que poseía placas visibles en la garganta.

Ante eso, el padre decide llevarlo, en horario de tarde, al centro de salud que les corresponde. Allí se les deriva a la consulta de pediatría, cuyo médico habitual tiene horario de mañana, en la que les atiende una médica que estaba encargada de la misma esa tarde.

La consulta realizada por la doctora deja boquiabierto al padre

Tras contarle a la doctora lo que le sucede al pequeño, este es el relato que Carlos, a través de su perfil en la red social Twitter, ha hecho de lo que tuvo lugar:

“Al tocarle la frente sin tomarle la temperatura con termómetro, afirma sí está caliente, pero es bueno que tenga fiebre para que lo saque todo. Así, como lo oís. Esto además me recuerda historias lamentables que he leído recientemente y prefiero no traer aquí”.

Pero eso solo fue el principio. De esta manera, continúa contando lo acontecido: “Le manda abrir la boca, pero no le mira la garganta, ni con palito ni sin él, y no ve las placas”.

Y luego apunta: “Afirma que puede ser vírico, así que dice que le podría hacer un frotis la tarde siguiente. Podría ser vírico. Creo que en primero de Medicina se estudia un caso tan claro como este de infección bacteriana. ¿Pero qué médica es esta?”.

La médica le receta homeopatía

Si la situación que cuenta Carlos ya nos resulta sorprendente hasta este momento, más aún lo parece cuando sigue narrando lo sucedido:

“A continuación, viene lo peor. La supuesta médica dice: para que el niño se encuentre mejor, puede chupar de vez en cuando una pastilla de Homeogene. O sea, homeopatía. En un caso como este. Con un niño. La dosis muy clara: puede tomarse una, bueno, o más…hasta cinco al día.

La señora en cuestión, sin cortarse un pelo, muestra un blíster de esas pastillas, que ella tiene como muestra en su consulta. La marca creo que os suena. ¿Sospechoso? Noooooo.

Y añade algo también lamentable, que me hace pensar en tantos amigos y conocidos que son farmacéuticos serios, profesionales…y que cumplen lo que dicta su propio colegio profesional: las pueden comprar en la farmacia de la calle Emigrantes, que yo sé que ahí las tienen. ¿Sospechoso? Noooooo”.

El desenlace

Después de todo lo sucedido, Carlos no solo no compró ese producto homeopático sino que volvió a llevar a su hijo a otra pediatra que examinó al pequeño, que le diagnosticó una infección bacteriana severa y que le recetó el correspondiente antibiótico y también un antitérmico.

Pero no solo eso. Este padre indignado por el comportamiento de la primera doctora, no solo ha contado lo sucedido en las redes sociales, para alzar la voz ante lo que según él “ocurre, a veces, en la Sanidad Pública en este caso concreto de Madrid”, sino que, además, ha procedido a presentar la pertinente reclamación ante la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de Salud Madrid.